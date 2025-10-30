中國長臂管轄恫嚇 外交部：踐踏人權

中國意圖透過「長臂管轄」恫嚇台灣，外交部最新書面報告強調，中國荒謬行徑不僅嚴重踐踏人權，並進一步破壞兩岸關係。（資料照）

中國意圖透過「長臂管轄」恫嚇台灣，近日片面聲稱對我國立委沈伯洋「立案偵查」。外交部最新書面報告強調，中國荒謬行徑不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是名符其實「麻煩製造者」。外交部及我各駐外館處將持續全力保護海外國人安全，防阻中共圖謀得逞。

全力保護海外國人安全 阻中共圖謀得逞

立法院外交及國防委員會今天臨時緊急增列「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應處」專題報告。外交部書面報告指出，中國是國際間施行跨境鎮壓的主要國家之一，截至二〇二四年中國跨境鎮壓案例佔過去十年全球記錄的廿二％，其「懲獨廿二條」更違反法理及國際法規範界線，除「缺席審判」，還可能透過「國際刑警組織」對我國人或外國公民，發布「紅色通報」進行全球通緝並要求引渡服刑，已嚴重侵害基本人權及各國主權。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，已要求外館加強防範及因應中國對我海外國人進行跨境鎮壓或長臂管轄的可能性，視情況提高旅遊警示等，未來將持續擴大尋求國際支持並加強民主國家間聯繫、加強國人防範意識和能力，並強化外館提供受害國人法律、警方及人權等各方面協助，同時持續與相關部會加強情資分享與協作；外交部也呼籲各國應加強合作，反制中共長臂管轄或跨境鎮壓的圖謀。

蔡明彥：中共羅織罪名恫嚇 無實質效果

對於中國立案偵查沈伯洋，國安局長蔡明彥昨在立法院外交國防委員會表示，中共此舉是透過羅織罪名，對台灣進行三戰（法律戰、心理戰及輿論戰）的恫嚇，無實質效果。

至於國防部心戰大隊官兵近日同樣遭中共公布真偽不明個資「懸賞」，蔡明彥昨回應國民黨立委徐巧芯質詢指出，這也是長臂管轄企圖恫嚇的手段，由於心戰大隊部分成員為軍媒記者出身，因此從公開情資即可蒐集、拼湊到早年個資，照片、身分也錯置，國安局將就防範官兵個資外流方法，同步將報告送至立法院及國防部。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法