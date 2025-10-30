中共查辦台灣立委 綠怒韓國瑜不吭聲

中共宣佈對民進黨立委沈伯洋立案偵查，立法院民進黨團昨舉行記者會，正告藍白立委這是國會整體的事；圖右起為民進黨立委范雲、黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜及立委林月琴。（記者廖振輝攝）

民進黨團正告藍白立委「這是國會整體的事」

中國重慶市公安局宣佈對民進黨立委沈伯洋立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。對此，立法院民進黨團昨舉行記者會，痛批中共意圖威嚇造成寒蟬效應，強調台灣人的言論不用北京批准、人權也不容跨境侵犯，同時正告藍白立委這是國會整體的事，若認為「現在事不關己，下一個就是你！」

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤也質疑，「立法院長韓國瑜不吭聲？民眾黨主席黃國昌不咆哮？」台灣國會議員被中國跨境脅迫，前所未聞，茲事體大，韓基於保護一一三位立委安全及權益，必須發聲譴責、反制，在野黨也不應該置身事外。

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，台灣兩千三百萬人都非中共司法管轄範圍。民進黨團書記長陳培瑜表示，中國此舉並非首例，香港銅鑼灣書店瑞典籍前股東桂民海被中國抓走十年，相關法律令人難以信服。

黨團副幹事長范雲指出，副總統蕭美琴訪問捷克時座車遭有計畫攻擊，也被公認是中共跨境鎮壓的例子，呼籲國會跨黨派一起行動反制，這不只是保護所有從事公職的人，更是保護台灣每一位公民。

痛批中國意圖製造寒蟬效應 強調人權不容跨境侵犯

黨團副書記長林月琴舉台灣NGO工作者李明哲與八旗文化總編輯富察等案例，直言中共立案偵查沈伯洋並非辦案，而是赤裸裸的政治恐嚇。「我們是一個自由民主國家，言論自由不需出境申報，更不用別國的人來管台灣人的言論，不需要北京批准台灣主權，也不容跨境侵犯。」

民進黨立委林楚茵說，中國此舉是對台灣民主制度及言論自由的赤裸威嚇，意圖製造寒蟬效應，呼籲國安與法務體系提出具體對策，防止心理戰與法律戰擴散。民進黨立委王定宇說，中國對台滲透的樣態甚至透過金融機制間接生效。

鑑於此事的嚴重性，擔任立法院外交及國防委員會召委的王定宇表示，今天將增列議程，邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。

