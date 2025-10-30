蔡明彥：觀察共軍年輕將領 是否會冒進爭功

國安局長蔡明彥昨在立法院外交國防委員會指出，中國國家主席習近平不信任共軍較年輕的將領，造成軍委結構縮小化，至於會否造成軍事決策偏聽及風險，或年輕將領可能為爭功而在軍事活動上冒進，我方會持續注意。（歐新社檔案照）

中共四中全會落幕，國安局長蔡明彥昨在立法院外交國防委員會指出，中共中央委員候補名單均跳過軍方代表，中央軍委也未增補，由高齡的過渡性人物張升民擔任，顯示中國國家主席習近平不信任較年輕的新一代將領，造成軍委結構縮小化，至於會否造成軍事決策偏聽及風險，或年輕將領可能為爭功而在軍事活動上冒進，我方會持續注意。

蔡明彥昨回應民進黨立委陳俊宇詢問時指出，國安局掌握中共十六名上將從去年底至今未露面，已預判可能會有比較大規模的整肅調查。值得注意的是，中共中央委員原應有二〇五人，實際出席僅一六八人，未出席者約佔十八％、卅七人，其中被查辦、長期未出現者比例非常高，凸顯調查規模之鉅。

此外，蔡明彥指出，中共中央軍委看起來維持四人，並無增補人員，且十一名候補名單皆跳過軍方代表，整體顯示習近平不太信任軍方將領，所以由高齡的張升民接任軍委副主席，國安局判斷是過渡性人物。

蔡明彥說，中共整體作為反映習對軍方較年輕將領不信任，中央軍委組成結構縮小化，至於是否會造成其軍事決策的偏聽或風險，尤其上層將領遭大規模清洗，年輕一代將領可能為求積極表現，在對外軍事活動出現爭取表現或冒進舉動，國安局仍持續密切觀察分析中。

蔡明彥受訪時也強調，中共接著有四中全會、川習會、亞太經合會峰會等安排，目前共軍相關演訓皆屬例行性；不過，他指出，進入十一月後，因為歷年中國會在年底進行年度大型演訓動作，包括所謂「全軍戰略演習」等相關規劃。

