國安局：川習會將建立「可管理競爭關係」

美國總統川普訪日出席亞太經合會（APEC）峰會，預計今將與中國國家主席習近平會晤。對此，國安局長蔡明彥昨在立法院外交國防委員會指出，預判川習會主要仍將聚焦經貿議題，建立「可管理的競爭關係」。（法新社合成圖）

蔡明彥：美中競爭是長期結構性問題 不易處理

美國總統川普訪日出席亞太經合會（APEC）峰會，預計今將與中國國家主席習近平會晤。對此，國安局長蔡明彥昨在立法院外交國防委員會指出，預判川習會主要仍將聚焦經貿議題，建立「可管理的競爭關係」，但美中競爭是國家安全、科技管制等這類長期的結構性問題，預估較不容易處理。

府：樂見美中領袖對話交流

總統府昨指出，我方持續關注美中溝通，也樂見美中領袖展開交流跟對話，任何有助於區域和平穩定發展、任何能夠降低區域衝突發生的努力，我們都表達正面樂觀看待。

蔡明彥分析，這次川習會主要仍將聚焦經貿議題，會前雙方也都透過經貿施壓爭取對方讓步，不過可見雙方在第五回合經貿談判中都做了妥協，主要目的是鋪陳川習會能有較正面、友好的氣氛，足見對峰會的重視。

蔡明彥指出，美中努力建立「可管理的競爭關係」，採取「先易後難」的方式，先處理相對較容易管理的議題，如芬太尼毒品、稀土出口問題等，會在川習會有一些階段性的成果，呈現雙方比較正面、可管理爭議的氣氛。

不過，蔡明彥強調，美中的競爭關係，如國家安全、科技管制等議題皆屬長期結構性問題，要處理會比較不容易。此次川習會雖可能觸及地緣政治問題，但美國務卿魯比歐已對外說明，美方不會以台灣議題來換取中共在經貿上的優惠措施，幕僚也會將美方對台立場提供給川普作必要表述。國安局將持續觀察川習實際互動情況。

另對川普與日本首相高市早苗簽署象徵「美日黃金時代」的合作文件，並重申對台海和平穩定的重視，蔡明彥說，後續強化美日安保已成為高市首相施政主軸，雙方對維護印太和平安全也有共識，透過美日安保的進一步強化，應該對區域安全與穩定會是一個正面助力。

總統府發言人郭雅慧昨說，我方感謝美國長期以來對台灣在安全及民主上面的堅定支持，從聯合國大會、美日韓三方外長聲明，到美日峰會皆重申一貫立場。台灣會持續跟美國保持密切的聯繫，關注整體區域的發展，共同攜手確保印太及台海之間的和平穩定。

