赫格塞斯：美日同盟嚇阻中國侵略

美日防長會談 確認優先擴大西南群島共同部署訓練

日本防衛大臣小泉進次郎廿九日與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯，舉行首次會談。小泉向赫格塞斯表達日本將透過增加防衛預算來強化防衛力，雙方並就進一步強化日美同盟的嚇阻與應對能力進行確認。赫格塞斯在會後召開的記者會上表示，日美同盟對於嚇阻中國軍事侵略不可或缺。

小泉：日本將增加國防預算 強化防衛力

美國總統川普廿八日造訪日本橫須賀海軍基地時也表示，日本F-35戰機的首批飛彈「將於本週運抵」，意味著美國對東京的國防物資交付進度可能超前。據報導，華府已批准多項對日大型軍售案，包括專為F-35設計的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）和AIM-9X空對空飛彈。

美日同意 加強與韓、澳、菲等情報共享

小泉和赫格塞斯在會談中確認，將擴大西南群島地區的日美共同部署與訓練，列為「最優先事項之一」，並同意以日美為核心，加強與南韓、澳洲、菲律賓等國的情報共享與行動協調。另外，也將推動包括AMRAAM等武器的共同生產，以及美軍艦艇與飛機的共同維修體制。

日本首相高市早苗廿八日與川普會談時，表明將致力於提高日本國防預算的方針。小泉向赫格塞斯表示，日本將把原定二〇二七年度達成「防衛費佔國內生產毛額（GDP）二％」的目標，提前至二〇二五年度實現，並將提前修訂「國家安全保障戰略」等三份安保文件。

每日新聞報導，赫格塞斯肯定日本的作法向前邁進一大步，但希望能迅速落實。對於外傳美方希望日本將防衛費提高至GDP的三．五％，赫格塞斯澄清，美方從未要求日本設定任何具體目標。廿八日的日美峰會也未涉及具體數字。

報導指出，小泉在記者會上重申，將進一步提升日本的防衛力，使日美同盟的嚇阻與應對力更為堅實，他同時批評中國在缺乏透明度的情況下急遽擴張軍力。赫格塞斯則指出，日美同盟對於嚇阻中國軍事侵略不可或缺。

小泉與赫格塞斯會談時，小泉特別送給赫格塞斯一件紅色的橫須賀特產刺繡夾克「絲卡將」，夾克上繡有老鷹圖案，小泉自己則穿上同款藍色夾克。

