    揮紙扇「打臉」羅智強 邱議瑩道歉獲判拘役10日

    2025/10/29 05:30 記者張文川、王榮祥／綜合報導
    在立院拿紙扇打羅智強耳光被判處拘役10天!邱議瑩表示完全接受。（邱議瑩團隊提供）

    民進黨立委邱議瑩去年五月在立法院議場，用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，羅事後提告，台北地檢署今年九月依公然侮辱罪起訴邱，並聲請簡易判決處刑；因邱認罪並道歉，台北地院採簡易判決將她判處拘役十日，得易科罰金一萬元。可上訴。

    得易科罰金一萬元

    邱議瑩昨表示，很感謝法官體察她當時在立院的心境，因為積極討論醫療法案的過程中、經歷很多挫折與阻撓，她承認當時犯下錯誤，也謝謝法官能看到她立法的努力、從輕量刑，她對於判決完全接受，也希望未來自己行為更加謹慎。

    邱：完全接受判決

    判決指出，邱議瑩去年五月廿八日在立院議場討論法案時，發現羅智強持手機開直播，指責民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程，邱走到羅面前稱「你是沒被打過喔？」持紙扇搧打羅的左臉一下。羅認為人格、名譽及社會評價遭受貶抑，提告刑事妨害名譽，另提民事求償五十萬元；民事一審判邱應賠廿萬元，邱未上訴而確定。

    北院刑事庭法官認為邱議瑩侮辱犯行明確，念及她坦認的犯後態度並已完成賠償，也在臉書公開認錯，邱的動機是出於想到罹癌患者面對病痛及治療的煎熬、為了提升醫療產業創新，關心自己多年努力奔走立法的再生醫療法草案心切所致，而其手段是以持紙扇搧打羅，行為時間短瞬，量處拘役十日。

    熱門推播