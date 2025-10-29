光復鄉重建座談 議員：不見徐榛蔚 以為縣長還是傅

花蓮無黨籍縣議員楊華美在臉書貼一張相片，質疑花蓮縣長還是傅崐萁嗎？（翻攝楊華美臉書）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財前天在花蓮光復鄉舉行重建條例座談會，許多災民不滿未被通知參加，議長張峻則進場怒踹桌子抗議；無黨籍縣議員楊華美貼出一張座談會的照片怒批，「看到這張照片，我以為縣長還是傅崐萁，整場座談唯獨不見縣長徐榛蔚！」

縣府：局處首長比較了解業務

對於座談會未見徐榛蔚出席，縣府回應，已派代理秘書長饒忠為代表，縣長有其他行程，且因為重建工作需要很細節，局處首長比較了解業務工作，可跟災民面對面溝通。徐榛蔚當天分別前往吉安鄉與鳳林鎮為百歲人瑞獻上祝福，致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。

楊華美說，傅崐萁在座談會說「這是國會在開會」，但坐在背後整排人，清一色是縣府各局處首長，唯獨不見徐榛蔚？立委為什麼可以指揮地方政府官員？傅甚至直接幫縣府宣布年度規劃，上週末，傅在花蓮客家產業暨技藝博覽會公開宣稱：「徐縣長已經正式宣布，明年多四十多億元預算，明年是客家年，有更多經費支持客家族群」。

楊華美說，查遍徐榛蔚臉書、縣府新聞稿，就是沒看到對客家處明年預算的說法，徐榛蔚是在九五大樓宣布的嗎？傅崐萁的套路千篇一律，畫大餅、搶功勞、代言縣政府，卻從未交代清楚財源、權責及具體策略，利用資訊落差欺騙鄉親。

民進黨籍議員胡仁順說，重建特別條例是中央和立院層級的事情，現場沒有中央部會在，倒是縣府官員全到齊了，座談應該由徐榛蔚帶領縣府團隊來辦理，而不是由「縣長的老公」主導。

國民黨花蓮縣議員吳建志認為，傅崐萁召開中央、地方災後重建工作說明會，縣府相關局處長均出席，張峻帶隊粗暴鬧場，搞錯對象、時機，更是搞錯場所，有失議長的高度。

