光復鄉重建座談 議長踹桌抗議》傅告張峻涉刑法傷害等罪

國民黨立委傅崐萁昨天到花蓮地檢署對張峻提告。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁前天在花蓮光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，卻只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織，逾三百位災民被擋在門外，議長張峻不滿災民及在地議員未獲邀請，闖入踹桌。傅昨到花蓮地檢署提告刑法傷害、強制、恐嚇、聚眾強暴脅迫、妨害公務及集遊法妨害集會等六罪；張峻則回應，現場都有錄影，對於傅的濫訴一定會反告。

張峻還說，尊重傅崐萁提告，但為了災民，踹這一腳被告很值得，現場很多民眾、媒體都有錄影，他根本沒有碰到傅，沒有暴力舉動，被提告他不在意。

災民說，就是沒有接到通知，擔心權益受損才去會場了解，且地方政府應該由議會監督，怎會交給國會？傅崐萁把責任推給鄉公所，縣府、鄉公所從災前到災後都無作為，他們到場表達訴求有什麼不對？張峻那一腳踢出了災民的不滿。

張峻：將反告濫訴

對於災民指未接獲開會通知，傅崐萁則說，「八千六百人可以在那裡開會？」都是光復鄉公所負責通知這些相關的人，他尊重地方的通知，「請不要苛責鄉公所，到場的後來都有讓他們進場」。

傅強調，重建條例是重中之重國民黨提出逕付二讀後，在朝野協商前必須要來傾聽基層的聲音，但不容許用暴力相向的方式，這些人明目張膽破壞民主法治，如果持續姑息下去，鄉親要何去何從？

傅：明目張膽破壞民主

張峻：傅最不配講民主

張峻回應，他從未加入幫派、也沒當過流氓，傅崐萁一直抹黑他及災民是黑道、流氓、幫派、民主之恥，他一定會蒐集證據反告。從傅口中講別人民主之恥，他覺得很好笑，因為最不配講民主的就是傅。

張峻強調，他是光復當地選出的民意代表，但那麼重要的會議，竟然完全沒有被通知，到現場還看到這麼多災民被擋在外面，考量到傅崐萁如此粗暴對待災民，「這一腳是替外面那麼多災民踢的」。

