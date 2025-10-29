自由日日shoot》中國公安竟立案偵查台灣立委 陸委會：給予最嚴厲譴責

新華社等中國官媒報導，重慶市公安局10月28日發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查。（資料照）

沈伯洋：台灣人沒在怕的

中國國台辦去年十月將民進黨立委沈伯洋納入「台獨頑固分子」清單，重慶市公安局昨天發布警情通報，宣佈對沈立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。沈伯洋回應，解決提出問題的人、解決防衛台灣的人，果然很共產黨，但無所謂，台灣人沒在怕的。

中國想解決防衛台灣的人

沈伯洋去年被中共列為台獨頑固份子，其父親的家族企業今年六月遭列懲獨制裁名單。中國官媒新華社報導，重慶市公安局廿八日發布警情通報表示，為堅決打擊沈通過發起、建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，公安局根據「中華人民共和國刑法」、「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查、究責，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報。

對此，沈伯洋發文回應，他前天才分析中國的異常訊號，中國昨天就行動，解決提出問題的人、解決防衛台灣的人，果然很共產黨。這是一年內第六次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，但無所謂，反正台灣人沒在怕的。

陸委會主委邱垂正在立法院受訪痛批，「這是懲獨廿二條對台威嚇的升級版！」中共推出的懲獨廿二條是沒有文明法治的惡法，可以終身追訴、判處死刑，甚至可缺席審判，不但激化了兩岸人民的對立，還傷害了兩岸關係，讓兩岸漸行漸遠，中共要負最大責任。

邱垂正強調，中共的管轄權不及於台灣，以懲獨惡法對國會議員羅織入罪，已逾越文明法治的底線，要給予最嚴厲譴責；在中華民國憲法之下，國人有免於受到中共跨境鎮壓的迫害，政府會全力保護國人安全，我們要更團結面對，這是針對台灣每個人在進行恫嚇分化。

民進黨發言人戴瑋姍指出，中國當局長期以恫嚇、抹黑等手段打壓台灣自由社會，面對威脅，台灣人民不會退縮，政府也會持續強化國防、提升自我防衛能力，讓和平建立在實力之上，唯有備戰才能止戰，厚實的國防才是和平最有力的後盾。

