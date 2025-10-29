台歐海底電纜安全合作論壇》斯洛伐克前防長：捍衛海纜視同作戰

二〇二五台歐海底電纜安全合作論壇昨於台北落幕，斯洛伐克前國防部長納德會中示警，海底電纜已成「看不見的戰場」，應納入軍事規劃。（記者陳逸寬攝）

二〇二五台歐海底電纜安全合作論壇昨於台北落幕，斯洛伐克前國防部長納德會中示警，海底電纜已成「看不見的戰場」，若不納入軍事規劃一環，包括監測、防禦、強化與快速修復，未來在危機中恐如「被綁住手作戰」；捍衛如「隱形生命線」的海纜，實際上就是捍衛在軍事危機中指揮、協作與行動的能力。

籲台歐公開確鑿案例 強化嚇阻

納德昨在論壇上指出，全球九十七％的網路通訊與十兆美元金融流量仰賴海纜傳輸，不僅關係經濟命脈，更是各國政府與軍事指管鏈路的核心。倘若遭敵方破壞、竊聽或摧毀，就可能令聯盟的戰時聯合作戰能力癱瘓。北約早已模擬俄潛艦切斷電纜與管線的情境，台灣更應正視中國具備在四千公尺深處切斷海纜技術的威脅。

納德說，台灣與歐洲應結合科技韌性與政治決心，研議歸責機制、公開確鑿案例，唯有如此，才能夠提高犯案國的政治代價、強化嚇阻，雖然直接點名個別國家並非易事，但當親眼目睹中俄的行徑，就應敢於點名。

納德強調，倘若我們不將海纜納入軍事規劃的一環，包括監測、防禦、強化與快速修復，那在未來危機中，恐怕將如「被綁住一隻手」般作戰，「捍衛這些看不見的生命線」，實際上就是捍衛在軍事危機中指揮、協同與行動的能力。

柏林智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）執行長班納也直言，一戰爆發時英國即切斷多條德國電報纜線，未來戰爭恐再出現類似手段，必須做好因應準備。班納也評估，目前台歐在海纜防衛的「歸責」、「嚇阻」和「韌性」三面向皆尚未達標，其中韌性最令人憂心。

另，針對歐盟已發布「歐洲防衛白皮書-整備二〇三〇」（前稱「歐洲再武裝」）計畫，「福爾摩沙俱樂部」二〇二五台北年會主席暨歐洲議員柯理和認為，此歐洲防衛產業計畫雖將歐洲製造視為優先，但也將邀請可信賴夥伴一同參與，這正是台灣能夠積極參與的領域，相信隨著更多新計畫展開，台歐合作機會將大幅增加。

