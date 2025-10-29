為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    視導「陸勝一號」操演部隊 賴總統：厚植國防才能確保和平

    2025/10/29 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統昨天前往嘉義地區視導「陸勝一號」操演，聽取機步二三四旅聯兵一營簡報。（總統府提供）

    賴清德總統昨天前往嘉義地區視導「陸勝一號」操演，聽取機步二三四旅聯兵一營簡報。（總統府提供）

    賴清德總統昨到嘉義視導「陸勝一號」操演部隊時表示，此次操演採用全新架構與理念、廿四小時晝夜不間斷演練，透過「訓練務實，思維創新」、「裝備及科技持續整合與進步」、「不對稱作戰與逐次抵抗」三大重點，展現全面提升戰力的決心。政府將持續支持國軍建軍備戰，唯有堅定反併吞、反侵略，積極投資國軍、厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。

    賴清德指出，這次操演從以下三點展現國軍全面提升戰力的決心。第一、訓練務實，思維創新：在操演中，讓官士兵在接近真實戰場的環境歷練本領，強化臨機應變與持續作戰能力。第二、裝備及科技持續整合與進步：運用無人機、部隊覺知應用套件（TAK系統）等新式裝備，建構出從偵察、指管到打擊的完整擊殺鏈；同時驗證跨軍種的協同作戰能力。第三、不對稱作戰與逐次抵抗：各級指揮官依據「削弱戰略」的指導構想，靈活運用兵力與火力，讓每次操演都成為真正的實戰驗證。

    此外，賴總統廿七日出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，持續提高國防投資，包括強化本土國防工業、持續對外採購武器技術等，同時仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。在全球供應鏈重組之際，台灣願在美國總統川普推動的「AI行動計畫」下，與以色列進一步合作，期待三方共同深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播