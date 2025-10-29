視導「陸勝一號」操演部隊 賴總統：厚植國防才能確保和平

賴清德總統昨天前往嘉義地區視導「陸勝一號」操演，聽取機步二三四旅聯兵一營簡報。（總統府提供）

賴清德總統昨到嘉義視導「陸勝一號」操演部隊時表示，此次操演採用全新架構與理念、廿四小時晝夜不間斷演練，透過「訓練務實，思維創新」、「裝備及科技持續整合與進步」、「不對稱作戰與逐次抵抗」三大重點，展現全面提升戰力的決心。政府將持續支持國軍建軍備戰，唯有堅定反併吞、反侵略，積極投資國軍、厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。

賴清德指出，這次操演從以下三點展現國軍全面提升戰力的決心。第一、訓練務實，思維創新：在操演中，讓官士兵在接近真實戰場的環境歷練本領，強化臨機應變與持續作戰能力。第二、裝備及科技持續整合與進步：運用無人機、部隊覺知應用套件（TAK系統）等新式裝備，建構出從偵察、指管到打擊的完整擊殺鏈；同時驗證跨軍種的協同作戰能力。第三、不對稱作戰與逐次抵抗：各級指揮官依據「削弱戰略」的指導構想，靈活運用兵力與火力，讓每次操演都成為真正的實戰驗證。

此外，賴總統廿七日出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，持續提高國防投資，包括強化本土國防工業、持續對外採購武器技術等，同時仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。在全球供應鏈重組之際，台灣願在美國總統川普推動的「AI行動計畫」下，與以色列進一步合作，期待三方共同深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作。

