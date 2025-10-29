楊珍妮出席APEC雙部長年會 官員：不排除聊關稅

二〇二五年亞太經濟合作會議（APEC）本週在南韓慶州登場，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席雙部長年會，外界揣測是否會藉機與美方就關稅議題互動。（資料照）

二〇二五年亞太經濟合作會議（APEC）本週在南韓慶州登場，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席雙部長年會，外界揣測是否會藉機與美方就關稅議題互動。我國APEC代表團成員匿名表示，不能排除在場邊「自然而然地聊到關稅談判議題」的可能性。

匿名代表團成員表示，APEC本身有自己的議程，當中沒有關稅問題，至於在場邊藉由雙部長會議、代表之間的會談，也有機會與不同國家官員接觸，接觸時可能談論的問題廣泛，不能排除自然而然地聊到關稅問題的可能性。

請繼續往下閱讀...

匿名團員說明，台美關稅談判一直在實施、推進中，目前主要課題有爭取廿％以下稅率，並不疊加稅率，以及爭取「二三二關稅優惠」，還有台美半導體供應鏈合作，相關細節內容雙方還在文件交換的過程中，按照原模式及期程在推進中，我方希望能以台灣模式進行。

匿名代表團成員認為，APEC畢竟不是台美雙邊的談判，也不是關稅談判場合，而是元首外交、多邊外交的場合，且現場人員多非談判人員，雙邊談判需要兩個團隊坐下來談，因此不會在APEC場邊處理關稅談判課題。

另外，針對擬於三十日舉辦的川習會，匿名代表團成員表示，他們對川習會一直有所掌握，過去這段時間與美方持續針對彼此之間所關切的議題交換意見，目前已經看到美國相關官員在馬來西亞會晤中方官員後，有些針對貿易關稅議題的闡述。但匿名代表團成員指出，美方也清楚提到，這些議題並未涉入台灣，所以台灣會持續就這些議題跟美方保持互動，也持續交換對於區域情勢的看法跟意見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法