APEC峰會後天登場》林信義抵慶州 將安排更多雙邊會面

我國APEC領袖代表林信義昨抵達南韓慶州下榻飯店，僑胞子女獻花致意。（特派記者黃靖媗攝）

爭取與川普會面可能性

二〇二五年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於卅一日在南韓慶州登場。過往我國領袖代表通常會在經濟領袖會議前一至兩天抵達，今年我國APEC領袖代表林信義提前三天，昨日下午便抵達慶州。我國APEC代表團成員匿名透露，領袖代表另外騰出許多時間，看能否安排更多雙邊及非正式會面，也持續爭取與美國總統川普會面的可能性。

林信義昨日上午自桃園啟程，下午抵達釜山金海機場，隨即至慶州下榻飯店受到僑胞熱烈歡迎，晚間我國駐韓代表丘高偉設宴款待。

林信義於晚宴致詞表示，APEC是個經貿議題多邊論壇，也是我國與其他APEC會員代表團能夠平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢之下，難得能出席的峰會，多年來我們透過積極參與，台灣在APEC能見度不斷提升，對區域繁榮發展作出具體貢獻。

林信義說，他將利用這次機會，與APEC共同領袖及企業代表分享總統賴清德指示的重要想法，分享我國在相關領域的優勢與特色，尤其是半導體、AI、智慧醫療、中小企業的成功經驗，進而推銷台灣吸引投資，促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

針對林信義提前抵達慶州，我國APEC代表團成員匿名表示，「有更多時間可以做更多事」，林信義今天也將出席各國企業晚宴，領袖代表將藉此機會，傳遞總統賦予的任務。代表團成員透露，林信義也另外騰出許多時間，來看能否安排更多的雙邊及非正式會面，只要有可能都會儘量安排。

林信義是否有機會在本屆APEC的CEO峰會與黃仁勳見面？代表團成員僅透露，要待今日晚宴後，較方便進一步說明。

至於跟川普會面的可能性，代表團成員則說，代表團永遠在爭取與川普會面的時間及可能性，並坦言川普行程很趕，能否成功見面「刷好感」，也要看各項條件成熟與否。

