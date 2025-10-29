強化海纜保護 林佳龍提全球倡議

外交部長林佳龍昨出席「台歐海底電纜安全合作論壇」，提出台灣的「國際海底電纜風險管理（RISK）倡議」。（記者陳逸寬攝）

出席台歐安全合作論壇 宣布我國「國際海纜風險管理倡議」

跨國議員挺台聯盟「福爾摩沙俱樂部」二〇二五年會首次在台北舉行，外交部長林佳龍昨在「台歐海底電纜安全合作論壇」上宣布我國「國際海底電纜風險管理倡議（RISK Management Initiative）」，呼籲全球所有具相同海纜利益國家加入，共同守護連結各國、經濟與人民的重要生命線。

籲建立透明、安全、永續國際規範

二〇二五福爾摩沙俱樂部台北年會昨天落幕，副總統蕭美琴應邀出席國際記者會時致詞表示，在高度連結的世界中，海底電纜是全球經濟的生命線，也是數位社會的骨幹，確保其安全與韌性，不僅是技術問題，更攸關國家與國際安全、經濟穩定，以及民主體系的延續。

賴總統接見福爾摩沙俱樂部年會暨台歐海底電纜安全合作論壇與會歐洲外賓時也說，台灣十分願意與歐洲等民主夥伴共同提升海纜等關鍵基礎設施的安全及韌性，透過政府民間協力，與歐洲加強科技及民主自由對接，共同打造民主夥伴關係新典範。

林佳龍在論壇致詞時指出，海纜攸關各國經濟發展與安全，為強化海纜保護、發展與永續合作，我國發起以達成風險緩解（Risk mitigation）、資訊共享（Information sharing）、系統改革（Systemic reform）與知識建構（Knowledge building）四大目標為核心的RISK倡議。

林佳龍說，沒有國家可憑一己之力保護海纜，唯有透過集體合作，才能確保自由與安全的連結，盼藉此推動跨國協調、快速修復及防衛能量，促進威脅情資交流與專業訓練，並呼籲國際共同建立透明、安全、永續的國際規範。

歐議員：台倡議與歐盟行動一致

年會主席、歐洲議員柯理和也強調，台灣位於印太數位基礎設施的關鍵節點，擁有寶貴經驗與專業能力，「台灣的聲音必須納入這場全球對話」。 他肯定台灣提出RISK倡議，認為與歐盟行動方向高度一致，未來雙方可在研究創新、修復能量與民間企業參與等層面展開合作。

他說，近年從波羅的海到紅海接連發生多起疑似蓄意破壞海纜事件，「人為疏失」與「刻意操弄」間的界線愈發模糊，這不僅是破壞基礎設施，更意在製造政治摩擦與不確定感，考驗民主國家的韌性與應變能力。

柯理和強調，全球每天有逾十兆美元的金融交易透過海纜傳輸，一旦受阻恐令整體經濟安全崩潰；歐盟已啟動「海纜安全行動計畫」，編列逾五億歐元發展AI監測與自主防護系統。他說，唯有建立信任與即時情報共享，才能有效防範混合威脅；福爾摩沙俱樂部此次在台通過共同聲明，支持深化台歐關鍵基礎設施保護與防衛產業交流，後續會將倡議內容帶回歐洲與各國議會持續推動。

