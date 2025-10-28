台歐海纜安全合作論壇今登場 雙方關鍵基礎設施防護添新動能

斯洛伐克前國防部長納德（Jaroslav Nad，見圖）28日將應邀在「2025台歐海底電纜安全合作論壇」與我國中華電信、海巡署及智庫代表對談。（圖取自納德官方臉書）

中國近年對台灰色地帶襲擾加劇，我國聯外海底電纜以及歐洲波羅的海海纜，皆曾遭受中資背景權宜輪威脅，海纜防護成為台歐合作及經驗交流重心之一。「二〇二五台歐海底電纜安全合作論壇」今在台北登場，恰逢行政院「海纜七法」部分修法草案將在立法院審查，台歐加強合作的訊號，可望為雙方關鍵基礎設施防護注入新動能。

這場論壇由「科技、民主與社會研究中心」（DSET）、「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）及外交部合辦，以「強化數位與能源生命線：台歐海底電纜安全與戰略韌性」為主題，聚焦台歐在海底電纜安全上的共同挑戰與合作契機。除歐洲多國友台議員與會，受邀講者包括斯洛伐克前國防部長納德、柏林智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）執行長班納等人。

主辦單位強調，盼藉此論壇，共同探討台歐如何面對灰色地帶威脅、強化基礎設施保護，以及推動跨國政策協調，打造更具韌性的民主數位與能源聯盟。

另，針對「海纜七法」修法，立院經濟委員會廿九日將先排審其中的「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」修法草案。國民黨團昨對此重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是二三〇〇萬國人共同的責任，不必懷疑，也無需討論。

一名不願具名的民眾黨團人士透露，為了國家安全，民眾黨團在大方向上並不反對「海纜七法」修法，但針對各項條文修法細節，仍待黨團內部會議討論後才能對外說明。

