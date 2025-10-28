國安局評估：高市內閣親美友台 有利台日實質穩定合作

日本新任首相高市早苗。（路透資料照）

日本首位女性首相高市早苗已就任，我國國安局最新書面報告指出，高市內閣關切中、俄、朝威脅，以強化美日同盟遏制力為主軸，規劃提前修訂國安戰略，並放寬防衛裝備出口限制，展現「親美友台」態度，將有利於台日實質合作穩定發展。

國安局昨送抵立院的書面報告分析高市內閣二大動向。首先在強化防衛能力方面，高市規劃提前於二〇二六年修訂「國家安全保障戰略」，放寬「防衛裝備轉移三原則」相關限制；另將加速完成防衛費用占二％GDP目標，研發新型潛艦、遠距打擊與網路戰力，以及推進與美盟聯合演訓，以實現「自由開放印太」（FOIP）。

美國總統川普昨已抵達日本。報告分析，高市展現「親美友台」態度，將接待川普、建構信賴關係視為優先要務，也預料將在此時宣示提升日本自主防衛力，以鞏固美日同盟。國安局指出，高市長期警戒中共威脅，主張台灣是日本「極重要友人與夥伴」，並明確表述「台灣有事就是日本有事」，近期更曾呼籲美、歐、日、台應建立「準安全同盟」，共同維護區域和平。

國安局評估，台日友好互動具正面利基，高市重視台海和平穩定，十月初也再次宣示「絕不可以武力或脅迫，片面改變現狀」；另新內閣成員、自民黨新任幹部，多力主與台灣維持友好關係，新執政聯盟「日本維新會」亦主張台日友好。未來台日實質合作可望穩定發展，並在全社會防衛韌性、經濟安全等議題，增進交流與互動。

