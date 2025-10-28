川習會將屆 官員：中共會操作大量疑美論

川普與習近平將在30日會面。（法新社資料照）

美國總統川普展開亞洲行，卅日將於南韓與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，台海情勢預計是會談議題之一。我官員分析，川習會將屆，一定會有大量「疑美論」出現，但美國不會犧牲台灣的利益；專家學者指出，美中在台海問題上，不太會達成大的交易，「棄台論」短期內不會發生。

美國國務卿魯比歐近日表示，川普在與中國進行貿易談判時，美國不會為了與中國達成貿易協定，以「放棄台灣」作為交換條件。

請繼續往下閱讀...

熟稔中共統戰的官員受訪表示，每次美中元首會晤或進行協商，因為川普的風格較難捉摸，加上美國關稅及台積電等議題影響，外界都會相當不安，這一次魯比歐特地出來表達，「川習會」對台灣不會有什麼問題，也強調不會傷害台灣。

針對中共是否要求美方支持「反對台獨」？官員說，中共一定希望美國這樣做，但問題不是「反對台獨」這麼簡單，而是中國有意對台動武侵犯台灣。

官員談及，國人也會擔心美國會不會出賣台灣，但美方曾向我方承諾對台灣的六項保證不變，如果去支持中國主張的「反對台獨」，那不就是違背自身的承諾嗎？所以我方是相信魯比歐說法的，台灣不必自亂陣腳。

美中在台海不會達成大交易

學者：棄台論短期不會發生

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨在政大國關係中心座談會指出，台灣問題是美中最敏感、最關鍵的議題，但不是最優先、最迫切的，因為相較於關稅、經貿、科技被卡脖子的問題，從川普上任九個月來，美台關係並未成為引爆美中關係衝突的議題。

張五岳分析，北京一定會希望美方立場轉成「反對台獨」，也會在川習會表述統一的意涵，但美中現在清楚知道是要「管控分歧、避免誤判」，美中目前在台海問題上，不太會達成一個大的交易；美中會去想說「美台關係不要成為美中關係的引爆點」。

台大政治系教授張登及認為，美國是多元社會，右派極端看法也會浮上檯面，另一極端看法是認為台灣會走向越南式和平。研判短期內，如盧比歐所說的，台灣不用過於緊張，棄台論短期內不會發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法