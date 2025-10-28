為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    蕭景田涉助藍議員賄選一審無罪 檢將上訴

    2025/10/28 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    國民黨前中常委蕭景田涉嫌為台北市議員林杏兒行賄一審無罪。（資料照）

    國民黨前中常委蕭景田涉嫌協助同黨台北市議員林杏兒行賄多名里長，案件歷經三年，士林地方法院今年九月判蕭及其他廿六名被告全數無罪。合議庭認定，部分里長收款多屬私人贊助或政黨補助，而蕭景田自掏腰包支持同黨里長，並未指示如何投票，屬政黨常規拉票、催票動員，難以認定為賄選；檢方昨聲明將提出上訴。

    無罪判決理由指出，檢方起訴蕭景田、北投區黨部執行長曾繁川等人於二〇二二年十一月廿二日下午、地方公職人員選舉期間，走訪士林區及北投區里長，向部分里長交付一萬元至二萬元不等現金，並主張此舉構成違反公職人員選舉罷免法賄選行為。不過，經士院審理，卷內證據僅能證明部分里長曾收過款項，其他被告及大部分里長均無法證明收到款項，且里長所收款項多屬私人贊助或政黨補助，難以認定為買票。

    合議庭審酌，部分里長雖然曾收蕭景田交付的款項，但當時僅表達對林杏兒的支持、發放競選文宣，並未明示選票投向，且調查信封袋及證人證詞顯示，多數款項來自私人或黨內集資。

    合議庭認為，蕭景田身為國民黨中常委及北投區黨部前主委，經營北投區麗禧溫泉酒店，自掏腰包支持同黨里長，並由黨部執行長陪同拜訪，均屬合理的政黨競選動員行為。林杏兒前次落選、選情緊急時，蕭順帶拜託支持，亦屬正常拉票、催票範疇，難以認定為一票一錢的賄選，因此判決被告全數無罪。

    士林地檢署接獲判決後，昨日聲明已依刑事訴訟法第三四四條第一項、第三六一條第一項及第三項規定先聲明上訴，後續將依法補提上訴理由。

