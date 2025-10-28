沈伯洋：傅才是賣國、賣花蓮的現行犯

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨天舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織代表。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉重災亟待重建，國民黨立委傅崐萁昨舉行災區重建座談會，災民卻被擋在外面抗議，花蓮縣議會議長張峻直接進場踢傅的桌子怒嗆：「為什麼不通知災民？」傅則回嗆：「黑道、現行犯、抓起來」。對此，民進黨立委沈伯洋表示：「我能理解議長的那一踢。他們夫婦，連對人最基本的尊重都沒有，現行犯是他自己才對。賣國、賣花蓮的現行犯。」

傅崐萁昨舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、地方鄉民代表、村長及部分災民，許多災民都不知道這場座談會引發不滿，還被擋在外面抗議，張峻進場後怒踢傅的桌子，雙方爆發口角衝突。

「我能理解議長的那一踢。」沈伯洋憶及，救災第一天，傅崐萁在那邊撇清政治責任，但他完全無法忍受的是，很明顯的就是還有人被困住，為什麼傅還在那邊廢話？這也是當天他發飆的原因，因為這是人性問題。「他們夫婦（指傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚），連對人最基本的尊重都沒有。」

「今天也是一樣，只要不是傅氏夫妻認可的災民，那就得不到他們的青睞。」沈伯洋說，上次他問傅崐萁問題，傅就一直「人渣、人渣」的跳針，和傅這次一直講「現行犯」如出一轍。「現行犯是他自己才對。賣國、賣花蓮的現行犯。」

此外，傅崐萁週日偕國民黨準主席鄭麗文出席花蓮縣黨部團結大會，怒批中央政治鬥爭，誓言二〇二八要贏回政權。對此，民進黨發言人韓瑩昨痛批，中央執政團隊於花蓮光復災後重建以及非洲豬瘟防疫皆全力投入，反觀鄭麗文只顧噴政治口水，傅氏夫妻只會在鏡頭前鏟兩下土作秀，推諉卸責、凡事推中央，絲毫不關心災民，只顧自己政治生命，真正阻礙台灣團結，擾亂社會和諧的就是國民黨。

