花蓮光復災區重建座談 被拒於門外》災民嗆傅：我們是賤民嗎

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨天舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織代表，許多災民未獲邀，氣得到會場外抗議。（記者王錦義攝）

花蓮光復災後復原還要分派別？國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨召開「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府官員、部份議員、村長及社團組織等，包含光復在地的議長張峻、議員蔡依靜及許多災民都未獲邀，災民被擋在會場外抗議「我們是賤民嗎？」張峻氣得衝進場怒踢傅的桌子嗆聲「為什麼不通知？」傅則回罵「黑道、現行犯、抓起來」。

張峻踹桌 傅罵：黑道、現行犯 抓起來

張峻說，那一腳是替光復鄉災民出一口氣，災後重建不是政治秀，更不是少數人用來收割的工具，光復重建工作還要分派別？明擺著「欺負光復人」，傅崐萁國會辦公室舉辦座談會，為什麼都是縣府的人在記錄？也沒有跟議員說可以參加？最過份的明年度的縣府總預算，竟然沒有光復重建的相關經費，議會已要求縣府重編。

議員：這一腳 道盡議長的委屈、心酸

無黨籍議員楊華美說，為何連家住光復的議長都沒被邀請？「災害從來不會選擇政治立場，但傅崐萁會」，傅依然把政治視為一種「我給你的恩惠」，是持續挑起中央地方對立情節的政客。

民進黨議員胡仁順說，「這一腳，道盡議長的委屈、難過、心酸！」座談會應該由縣長徐榛蔚帶領縣府團隊來辦，而不是由縣長的老公來辦理；張峻整個家族都是受災戶，為什麼被阻擋不能進去講話？

在外抗議的災民大喊「出來、出來」、「我們是災民，我們要發聲！」抗議聲浪、拍打門窗聲，讓裡面會幾乎開不下去。對於傅崐萁嗆抗議者是黑道，讓災民聽了更怒「我們不是黑道，我們是受災戶，憑什麼關門開會？」還有災民吼傅「災民是賤民嗎、抓我啊！傅崐萁下台！」

傅崐萁說，支持向中央請求國賠，向農業部及經濟部究責，他事先就知道「有黑道要滋事並報案」，座談會就是傾聽災民的意見，但發言要理性、有秩序，現場都有直播，經得起考驗。

在張峻抗議後，有部份災民進入表達意見。陳姓災民說，受災到現在已經卅五天，她是房屋所有權人，房屋淹沒一百卅公分，但她戶籍不在光復，從災後到現在，都沒有被列在受災戶中，她四度跟縣府反映，卻連便當都領不到。

