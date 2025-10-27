中國紀念台灣光復》我官員：中共為建立對台動武的正當性

中國全國政協主席王滬寧25日在「紀念台灣光復80週年大會」宣稱，中方將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。（法新社檔案照）

中國全國政協主席王滬寧廿五日在「紀念台灣光復八十週年大會」宣稱，中方將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，願以最大誠意、努力爭取和平統一，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。我官員昨受訪痛批，中共講這些是為了建立對台動武的正當性，不接受統一就會被視為台獨。

中國以法律形式將十月廿五日設為「台灣光復紀念日」。王滬寧在紀念大會發表對台論述，聲稱和平統一後，有強大「祖國」作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

熟稔中共統戰的官員受訪表示，王滬寧所講「統一後的好處」，在台灣完全沒有市場，從香港「一國兩制」的悲劇就可以證明，中共宣稱的盡是欺騙、謊言，對台灣人民毫無吸引力。

官員指出，二〇一九年「習五條」一國兩制台灣方案頒布後，中共官方、學界及智庫便積極研究統一後的制度措施。中共內部一直都有在討論，這次利用紀念台灣光復又拿出來宣傳，不管是統一後的好處或制度安排，都是要消滅我國家主權。

「一個專制極權的國家，對自由民主國家而言，怎會有吸引力？」官員批評，不管中共怎麼講統一後的好處，對台灣都是沒有用的，中共講這些只是為了「建立對台動武的正當性」，只要不接受統一就會被它視為台獨。

官員分析，中共對台脅迫恫嚇正在加大，從資通電軍、心戰大隊到日前點名制裁五間「心戰大隊周邊支持企業」，已是步步進逼的全方位施壓，這些舉措目的都指向消滅中華民國、併吞台灣。

另外，網紅「館長」陳之漢廿五日赴中參加台灣光復紀念活動，他啟程時稱這趟是「幫賴清德尋根之旅」，還嗆聲說，「我就挑今天去，不然你不爽喔！」陸委會副主委梁文傑昨回酸，「中共搞統戰很重視秩序和階層，網紅之類還沒有辦法浮到枱面上，館長要多努力」。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，中國目的是以法律手段固定「台灣自古屬中國」敘事，將「光復」包裝為主權延續的象徵，讓國際社會逐漸接受「台灣議題」是中國內政的論述。中國刻意邀請台灣網紅赴中參加紀念活動，是想製造「台灣民意共鳴」的假象。

