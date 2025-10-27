為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國安人士揭「川習會」焦點》 台美密切聯繫 掌握美中互動

    2025/10/27 05:30 記者陳昀／台北報導
    預計10月30日美國總統川普與中國國家主席習近平將於韓國舉行的高峰會上會面。（資料照，路透）

    預計10月30日美國總統川普與中國國家主席習近平將於韓國舉行的高峰會上會面。（資料照，路透）

    美國總統川普展開亞洲行，預計三十日在南韓與中國國家主席習近平舉行場邊會談。我國國安單位研判，美方此行著重推動與亞洲各國經貿談判的正向發展，川習會料將觸及關稅、稀土出口管制、芬太尼等議題；至於是否涉及台灣，美方已公開表態，台美互相良好、溝通順暢，對於歷次美中高層互動情形，台美皆密切聯繫。

    國安人士分析，川普此次亞洲行，著重讓美方與亞洲各國的經貿談判有正向發展，包含與中國之間，「川習會」預計會涉及關稅、稀土出口管制、芬太尼等雙方關切的議題，盼整體經貿穩定應仍是重點。

    至於是否涉及台灣，國安人士回應，稍早已注意到美國國務卿魯比歐再向媒體強調美中貿易談判時，不會放棄美國長期以來的對台灣的支持。

    國安人士強調，國安外交團隊一向密切關注美、中互動，台美互信良好、溝通順暢，對於歷次美中高層互動情形，台美皆會密切聯繫。此外，財政部長貝森特此前也說明，此次會晤將是「場邊會談」，而非正式會談。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播