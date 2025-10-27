光復鄉災區待重建》傅忙造勢批中央甩鍋 議員斥抹黑

國民黨主席當選人鄭麗文昨到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等黨公職高呼要贏回執政權。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉重災，迄今已滿一個月，災區仍有五人失聯、亟待重建，國民黨花蓮縣黨部昨在吉安國小舉行團結大會，立委傅崐萁、準黨主席鄭麗文受邀出席，現場有六百多人參與，會場不斷播放傅在立院質詢堰塞湖的剪接畫面，怒批中央把撤離責任甩鍋給花蓮縣政府，傅與鄭也高呼二〇二八年團結贏回政權。

民進黨縣議員胡仁順表示，國民黨的家務事不予置評，但對於傅崐萁在活動中反覆用虛假的內容抹黑台灣國防、抹黑國軍，對傅提出嚴厲的譴責。任何國防支出都是提昇台灣防禦能力，都有明確內容可供人民查詢，沒憑沒據的抹黑只是在欺瞞花蓮人，掩飾縣長徐榛蔚救災上的無能。

災民：徐榛蔚示範往上往下推

光復鄉陳姓災民說，昨天大會整場都在選舉，真的不知道該說什麼，鄭麗文說縣長一直跟災民一起，但一個月來，從來沒看過徐榛蔚出現在他們災區，連個穿縣府背心的官員都沒看過，徐在這場災難中，示範最安全的垂直避難，「往上推、往下推」。

傅崐萁會中痛批民進黨貪污腐敗，批評國造潛艦、F-16V軍購等國防支出太高，民進黨每一天讓台灣永無寧日，不斷的鬥爭、鬥爭、再鬥爭，兩岸現在兵兇戰危，賴清德總統從來沒有讓台灣人民好好安居樂業，籲二〇二八年總統選舉要贏回政權。

鄭麗文說，花蓮付出了這麼慘痛的代價，國民黨心裡想的是救災、是鄉民，民進黨心裡面想的是選票，每天都在計較、在計算，這是今天台灣政局最悲哀的地方。

副主席等人事布局 遭批老化

鄭：人才青黃不接 感謝承擔

另外，鄭麗文已對國民黨副主席等人事進行布局，外界批評人事老化。鄭回應，國民黨本來就是老幹新枝，在面臨現在青黃不接，甚至於是有人才斷層時刻，感謝四位副主席願意在最艱困的時候，共同來擔起這個重任。

對於中國影音平台發布的上千影片極力「捧鄭」，並擷取多則她談論兩岸統一的畫面，將鄭麗文包裝成統一女神，鄭說，網路上面封號很多，如果不傷大雅的話，有時候笑一笑就好了。

