中國利用假民調介選 早有案例

前立委張顯耀被控接受中國指示，於總統大選時力促郭柯配，被依涉犯反滲透法起訴。（資料照）

中國介入台灣選舉案例所在多有，包括前立委張顯耀前年總統大選期間涉嫌配合中國介選，為鴻海集團創辦人郭台銘拉抬聲勢，被檢方依涉犯「反滲透法」罪嫌起訴。另，三聯集團負責人徐少東也涉嫌於總統大選前接受中共指示，發布假民調，被檢方依違反「國家安全法」等罪嫌起訴。

二〇二三年總統、立委選舉期間，橋頭地檢署偵辦多起揪團到中國接受落地招待的介選案件，依涉嫌違反「總統副總統選舉罷免法」及「反滲透法」聲請法院羈押禁見徐少東獲准，檢調過濾徐手機訊息，意外發現張顯耀與徐的通話錄音，掌握張、徐均受中共指示對台滲透，意圖影響台灣選舉。

張顯耀涉配合中國 拉抬郭柯配

起訴書中明載，中方當時已看衰國民黨候選人侯友宜選情，指示張顯耀以發布民調、辦論壇等方式，力促國民黨將侯友宜撤換改由「郭柯配」（郭台銘、民眾黨前主席柯文哲）上陣。不過，張發布聲明，強調相關指控訊息完全不實在，同時否認曾與中國高層會面。

另，檢方調查，徐少東涉嫌於二〇二四年總統大選前，接受中共統戰人員指示，為特定候選人宣傳，並發布假民調干擾大選。檢方也發現徐還涉犯為中共發展組織，去年被依國安法等罪嫌移由高雄高分檢偵辦，院方裁定五十萬元交保，徐卻棄保潛逃被通緝。

記者與退休教授做假 二審判刑

此外，身兼記者與傳播有限公司負責人的林献元，被台中地檢署指控於二〇二三年二〇二四年總統、立委選舉期間，與退休副教授蘇雲華接受中共官方指示，收人民幣十三萬餘元（約新台幣五十八萬元），捏造不實總統大選民意調查九次，被依「反滲透法」等罪名起訴。

一審原認定「反滲透法」不成立，僅依違反「總統副總統選罷法」等罪名判刑。中檢上訴二審後大逆轉，認定觸犯上述二部法律，今年二月改判林九月徒刑，蘇六月徒刑，皆褫奪公權二年，但宣告蘇緩刑二年，可再上訴。

