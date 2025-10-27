學者：AI真假難辨 縮短民調冷靜期危險增

國民黨立委翁曉玲提「選罷法」修正草案，將選前公布民調的冷靜期從十天改為三天，綠營批此舉會降低台灣的防火牆。圖為立法院去年十二月處理「選罷法」等爭議法案，朝野立委爆發激烈衝突。（資料照）

國民黨立院黨團去年用一分鐘強行初審通過「選罷法第五十三條修正草案」，縮短民調冷靜期為三天；回顧歷史真正受到假民調所害而落選的藍營人士卻不少。前中選會主委、憲政學者陳英鈐昨受訪說，選前禁止發布民調從十天縮短為三天，誰會受害很難講；在現行AI發達情勢下，若縮短冷靜期危險不僅會增加，更會導致民眾對民主喪失信心。

回顧歷史，二〇〇〇年總統大選時，時任國民黨總統候選人連戰、無黨籍總統候選人宋楚瑜同屬藍營體系，但宋楚瑜被視為是假民調的受害者。宋前年重提此事痛批，國民黨當年不但做假民調，還放假消息，當時輔選連戰的馬英九還把假民調一次、兩次、三次對外發表，結果就是輸掉選舉。

陳英鈐表示，以台灣現況來說，他不贊成把時間縮短為三天，現行禁止選前十天不能發布民意調查資料的規定已實施了近三十年，一開始只有針對總統、副總統選舉；直至二〇〇七年立委、縣市首長等才開始實施。

此外，陳英鈐指出，真正做假民調、散播假民調受罰的大部分都是政治人物與媒體，若縮短冷靜期，危險就可能會增加；況且目前連AI都可以做假民調，令人真假難辨，若背後更有系統性的支援就更難以調查，去年總統大選也有記者與一名退休教授接受境外敵對勢力指示，捏造不實總統大選民意調查遭到判刑（尚未定讞）。

陳英鈐示警，如果社會對於整個民主體制沒有信任，認為選舉結果都是某人背後用假民調勝選，那將導致民眾對民主喪失信心，甚至覺得獨裁會比較好。

公督盟執行長張宏林也說，中國對台灣的介選不是秘密，國民黨過去總是睜眼說瞎話，不承認中共介選的問題，趙少康這次明確點出該問題是存在的事實，上述修法基本上是拉大了台灣各項選舉的紛爭。

內政部：

恐助長不實民調發布

另，內政部去年在委員會審查時所提書面報告表示，縮短選前民調發布之禁制期，恐使候選人於投票日前難以有效澄清虛假資訊，並有助長不實民調發布之虞。此外，是否反助長發布不實民調，均值商榷。

