陸勝一號 展開7天6夜實兵對抗演練

陸軍「陸勝一號」操演昨正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

陸軍為務實驗證戰備訓練成效，昨起正式展開「陸勝一號」操演，以七天六夜實兵對抗演練，全程秉持革新作戰思維與用兵理念，貫徹執行「帶著敵情練兵」的實戰化訓練要求，強化參演部隊指揮統合及作戰狀況應對能力，提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，有效達到操演預期訓練目標。

陸軍司令部昨指出，「陸勝」為陸軍年度重要實戰化演訓，整合過去的長泰、長青、長勝操演，不僅是新名稱，更展現新思維，包括首度改由教準部編成統裁部，採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，依作戰進程透過想定，逐次誘導甲軍（裝甲五四二旅）、乙軍（機步二三四旅）執行實際對抗的攻防演練。

請繼續往下閱讀...

甲乙軍也特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，置重點於訓練各級參演主官靈活運用各配屬部隊、無人機、新式武器裝備及指管系統，適切納入各階段戰術運用，以完善作戰計畫擬定及作戰狀況應處，靈活戰術戰法，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能。

國防院學者蘇紫雲昨受訪說，陸勝採取實戰化訓練，並參考美軍做法，由校準部專責擔任裁判組，以專業軍官來做裁判更加務實，也避免三個戰區輪流做莊、球員兼裁判的問題。其次，蘇建議，國軍可以參考韓國做法在對抗全旅或全營都配備雷射射擊系統，甚至連砲兵也可效法以雷射模擬砲擊，並透過電腦判定擊中、統計，讓現場裁判官可以精準仲裁，回饋給各級指揮官，瞭解戰損及各階段攻防效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法