統戰樣板？ 中國廣傳鄭麗文統一論述影音

在中國影音平台bilibili中，中國網民、小粉紅們所發布的影片極力「捧鄭貶郝」，並節取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，意圖將鄭包裝成統一女神。（記者林哲遠翻攝自中國影音社群平台bilibili）

bilibili近半年來與鄭相關影片近千部

國民黨魁選舉甫落幕，由鄭麗文當選，而鄭昔日聲稱，「我是中國人」、「中共解放軍圍台是保護台灣」、「台灣就是中國的一部分」等言論也引發政壇討論。而中國網民節錄多筆鄭麗文昔日談及「兩岸統一」的論述在中國影音平台中發酵、流傳，儼然視鄭為宣傳兩岸和統的樣板。

回顧國民黨主席選舉過程，候選人郝龍斌及「戰鬥藍」召集人趙少康首度認證「中國介選」問題，要求要求中方克制舉動引起國安單位關注。然而，撇除趙少康所提及TikTok外，在中國影音平台bilibili中，中國網民、小粉紅們所發布的影片極力「捧鄭貶郝」，並節取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，企圖將鄭包裝成統一女神。

bilibili近半年來上傳近千部有關鄭麗文的影片，多數影片都由中國網友從台灣政論節目、網紅館長直播、台灣媒體新聞採訪片段中所節錄，並聚焦在鄭麗文談論兩岸、和平、統一、國民黨主席等相關主題。

在統獨議題上，中國網友將鄭麗文在政論節目中發表親中言論的片段做剪輯，並配上圖卡、字幕及去脈絡化的標題來強化，包含鄭麗文曾說：「和平統一，兩岸中國人有能力和能量做得到」、「為什麼你不可以支持統一、為什麼你不可以說你是中國人」、「統一不是一朝一夕，而是要水到渠成」、「不要踩台獨紅線」。

小粉紅極力「捧鄭貶郝」

兩岸論述上，鄭麗文也宣稱：「在聯合國、在國際法上，他們（中國）講的，台灣都是中國的一部分」、「兩岸不要自相殘殺，國共、兩岸要和解，就不會有白色恐怖重演」、「兩岸同屬一中」、「兩岸要交流，兩岸要和平！」等。

與此同時，郝龍斌的相關影片儘管也有數百部，但其主題、標題與角度，明顯都在弱化及醜化郝龍斌；點閱率上，兩人也相差甚遠，鄭麗文有數則影片點閱都超過十萬，更有達百萬，郝龍斌僅一部影片超過十萬，而該則影片主題還是郝遭鄭麗文「修理」。

國安局日前證實，國安局已查察掌握TikTok約有一千多部影片在討論國民黨主席選舉，YouTube則有廿三個帳號，過半定位於境外，傳散逾二百則影片。趙少康先前也公布數據直指，九月十二日至十月十二日期間，TikTok上有約一七九〇部影片與國民黨主席選舉相關，其中九百部影片評價鄭麗文，內容傾向稱讚居多；同時有約四百部影片、二五〇部影片分別評論他和郝龍斌，多是批評為主。

