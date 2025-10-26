鄭麗文親中言論 學者：呼應中共毀台民主

鄭麗文親中言論爭議

國民黨主席當選人鄭麗文「親中」論述連發，加上中共介選爭議，藍營內部也傳出疑慮。經濟民主連合智庫召集人賴中強昨示警，鄭有關「台灣人是中國人」的說法，已呼應中共企圖兼併台灣的主權主張，不僅恐影響國民黨團在國會的政策走向，未來更可能摧毀台灣民主。

賴中強受訪表示，鄭麗文的講法與文化認同是兩回事，因為這會摧毀台灣的民主。民主國家中，國家認同是一個無法模糊的事情，因為民主預設以主權國家為前提，必須確定民主共同體的邊界與成員，才有辦法建立民主。

賴中強質疑，我們的共同體成員是二三〇〇萬人，若說是中國人，是否就包括十四億人？亦指，要讓十四億人決定台灣的未來、前途，以及重要政策決定與公共資源分配，這正呼應中國國家主席習近平所稱「中國人命運共同體」，即台灣的前途要由十四億中國人共同決定；中國共產黨至今仍將連胡公報五願景要簽一中和平協議的內容，放在其黨綱內，這是非常危險的事。

觀察鄭麗文言行對國民黨決策走向的影響，賴中強評估，這不只是政治口號，未來也將伴隨其作為國會最大黨，在政策推動及後續選舉中所要走的方向，就是呼應「中國對台擁有主權」的堅定主張，相當令人擔心，且對台灣民主是非常負面的事情。

綠委批鄭 無視台灣主權獨立

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則表示，鄭麗文與中國人大常委會同時發表同樣論調，無視於台灣主權獨立、互不隸屬的事實，完全是附和中共主張，非常清楚是中國的傳聲筒。她並質問，鄭到底是要當中國的國民黨主席？還是要面對台灣民意的在野黨？

此外，鄭麗文批評民進黨的「台灣主權未定論」是荒謬謊言，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱反駁說，民進黨政府的立場是，中華民國政府在台灣，主權是由在地二三〇〇萬人民透過定期改選所創建出來；至於台灣光復節被列為國定紀念日，這是一個歷史事實的描述，但不能與中華民國和台灣的主權歸屬混為一談，且台灣人民也非常清楚，我們的國家主權不屬於中華人民共和國。

