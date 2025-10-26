為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    姚嘉文：強迫人民接受光復節 對台灣最大侮辱

    2025/10/26 05:30 記者李文馨／台北報導
    台灣基進、台灣獨立建國聯盟與台灣國家聯盟等團體昨高舉「台灣主權在我，破除光復謊言」標語，批國會配合中共強迫人民接受光復節。（記者塗建榮攝）

    台灣基進、台灣獨立建國聯盟與台灣國家聯盟等團體昨高舉「台灣主權在我，破除光復謊言」標語，批國會配合中共強迫人民接受光復節。（記者塗建榮攝）

    立法院今年五月通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例」，其中增訂十月廿五日為「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」。總統府資政姚嘉文昨表示，台灣國會配合中國共產黨政府的需要，強迫人民接受光復節，這是對台灣是最大侮辱，也對危害台灣主權。

    國會配合中共 危害台灣主權

    台灣基進、台獨聯盟及台灣國家聯盟等團體昨天上午高舉「台灣主權在我，破除光復謊言」標語，繞行台北公會堂（中山堂），主張十月廿五日是台灣的劫難日，最後以撕毀中華民國及中華人民共和國國旗的行動，象徵台灣應將中國禁錮掃進歷史垃圾桶。

    姚嘉文致詞表示，十月廿五日不是台灣光復節，也無關台灣主權關係的移轉，而是日本向盟軍投降，舉行受降儀式的日子。他批評，立法院今年決定光復節放假，這完全是配合中國共產黨政府的需要，強迫台灣人民接受光復節、還要大家放假，這對台灣是最大汙辱，也是台灣很大的損失，對主權造成很大的危險。

    台灣基進黨主席王興煥說，「台灣光復，光復台灣」是中華民國的敘事，是迎合中國國家主席習近平，把台灣問題內政化的陽謀，但國民黨卻一再葬送台灣。台灣獨立建國聯盟中央委員甘知沂說，在私人領域，或許這些記憶與情感固然值得尊重，但在公共領域，這些外來政權灌輸的戰勝國意識形態，就不該由台灣官方宣傳或延續。

    對於中國人大表決通過設立「台灣光復紀念日」，辜寬敏基金會董事長王美琇昨在「OMG~光復節又來了」論壇上直言，「這簡直是荒唐、荒謬到極點」。她說，論壇要破除國民黨過去半個世紀在台灣所建構的光復神話，中共現在想要再次創造光復神話，這是二度要來傷害台灣人，「當荒謬成為事實，反抗就是義務」。

    二二八事件紀念基金會執行長藍士博說，「沒有所謂的光復，只有辜負」，當他人用台灣的歷史、故事混淆視聽，台灣面對這種認知戰，必須養成重複說、一直說、不停地說，才是重點。

