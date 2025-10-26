為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朱：抗戰勝利才有台灣光復

    2025/10/26 05:30 記者施曉光、羅國嘉／台北報導
    國民黨主席朱立倫昨出席於台北中山堂前舉辦的台灣光復80週年慶祝大會，他表示台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國，這是毫無疑問。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫昨出席於台北中山堂前舉辦的台灣光復80週年慶祝大會，他表示台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國，這是毫無疑問。（記者叢昌瑾攝）

    昨天是台灣光復節，國民黨要角齊聲強調沒有對日抗戰勝利，就沒有台灣光復，國民黨主席朱立倫表示，「台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國，這是毫無疑問」。台灣光復，在中華民國的治理下，才有今天的民主、自由與繁榮自信，今天所有的台灣之光，都是因為八十年前脫離日本殖民統治，這個歷史大家永遠不能忘記。

    國民黨主席當選人鄭麗文指出，從「開羅宣言」再到「中日和約」，確立台灣在戰後的法理基礎，也證明民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言，她並強調台灣抗日早在一八九五年便已開始，八年抗戰期間也有人投身抗戰，這些時代縮影標誌著台灣不願向殖民者屈服、始終與中華民族同呼吸、共命運。

    鄭麗文說，「開羅宣言」明定「日本應該將竊自中國的領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國」，「波茨坦公告」明確指出「『開羅宣言』之條件必將實施」，「日本降書」中也白紙黑字的接受了「波茨坦公告」內容，一九五二年我國與日本在台北簽署「中日和約」及「照會第一號」，「中日和約」中敘明日本放棄對台、澎主權，承認台、澎地區人民具有中華民國國籍。

    朱立倫昨出席「台灣光復八十週年慶祝大會」致詞表示，今年立法院國民黨團與民眾黨團聯手通過恢復台灣光復節為國定假日，就是要讓台灣的下一代記住這個重要的日子，也不應該由於政黨意識型態而忘記歷史，甚至還有人要扭曲歷史，「難道我們今天還是殖民地？」他強調，台灣是中華民國光復的。

    前總統馬英九表示，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮，但遺憾的是，民進黨秘書長徐國勇居然聲稱「沒有台灣光復節」，這種媚日的發言，完全扭曲歷史事實，蔑視台灣光復的重大意義，更對不起在抗日過程中犧牲的台灣先賢先烈。

    前國民黨主席洪秀柱則批評民進黨政府對「光復」二字避之唯恐不及，不僅沒有任何紀念活動，陸委會還警告民眾「不得參加對岸的紀念」。她以牛肉麵店換了一個吃素的廚師，堅持不賣牛肉麵，卻還掛著「正宗牛肉麵」的招牌攬客，譏諷稱「牌子還掛著，香味卻早已不見。」

