中共紀念台灣光復80週年》王滬寧提對台四主張 和平統一最有利

中國全國人大常委會通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（中央社檔案照）

中國昨舉行「紀念台灣光復八十週年大會」，中國全國政協主席王滬寧提出對台四主張，重申「一中原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」、「促融、促統」舊調，他並強調，以和平方式實現統一，對兩岸民眾和全民族最有利。

昨天的紀念大會在北京人民大會堂舉行，儘管陸委會呼籲各政黨與民眾遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加。不過，綜合媒體報導，台大哲學系教授苑舉正、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、前立委邱毅、旺旺集團總經理蔡旺庭、前國民黨中央委員徐正文、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林等人也與會。

王滬寧稱，全國人大常委會審議通過每年十月廿五日為台灣光復紀念日，展示全國各族人民堅持一個中國原則，捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，鞏固國際社會堅持「世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分」的普遍共識。

王滬寧並且提出對台四主張，一、堅持「一個中國原則」，共護抗戰勝利重大成果；二、深堅持深化兩岸交流融合，共築中華民族共同體意識；三、堅持維護中華民族整體利益，共享祖國統一美好前景。四、堅持團結兩岸民眾，共創中華民族偉大復興光榮偉業。

強大祖國作後盾 台灣「會更好」

王滬寧宣稱，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利，將堅持「和平統一、一國兩制」方針，願意在「一個中國」和「九二共識」的基礎上和台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開對話協商。而「和平統一」後有強大祖國作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

