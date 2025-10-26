中國拋「統一後的好處」 陸委會：毫無吸引力

針對中共25日舉辦「紀念台灣光復80週年大會」，提出對台四項主張，再次扭曲歷史文件，誆稱擁有對台主權，及重申「一中原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」、「促融、促統」舊調，陸委會提出3點駁斥。（資料照）

中國昨舉辦「紀念台灣光復八十週年大會」，中國全國政協主席王滬寧提出對台四項主張，並拋出「和平統一」後有七個「更好」。陸委會回應，中共企圖單方面藉由擘劃「統一」後的藍圖，提出「統一」後的好處，以達「誘統」目的，事實上，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。

對於王滬寧昨天的談話，陸委會提出三點駁斥：一、中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。中共再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

請繼續往下閱讀...

三點駁斥 籲中共調整對台思維

二、中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣，不會有中華民國的生存空間，也已為台灣主流民意堅決反對。

三、兩岸關係癥結在於制度差異，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

最後，陸委會呼籲中共調整對台政策思維，放棄脅迫施壓負面行徑，務實面對台灣主流民意，與我民選政府平等對話，方有助兩岸關係正向發展，和平共處、和諧來往才是最符合兩岸人民共同利益的互動方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法