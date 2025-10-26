紀念古寧頭戰役 賴：強化軍備韌性

賴清德在臉書發文說，四十多年前他在金門二八四師步武營擔任衛生排長，雖然當時砲戰已歇，但前線的緊張感仍然存在。。（取自臉書）

將規劃「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」

根據「紀念日及節日實施條例」，昨日是「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，賴清德總統於臉書貼出四十多年前在金門當兵時的照片說，無論面對多大威脅與挑戰，國軍及全國人民保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。他並說，將規劃「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，深化本土供應鏈，強化軍備韌性、提升軍工產業能量。

賴清德表示，金門的故事，其實就是整個台灣的縮影。象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。

至於在野對其批評，總統指出，分裂與相互指責都很容易，但記得是怎麼一起走過來的，才更能團結在一起，繼續守護民眾所熟悉的日常生活。

臉書發文 回憶金門服役滴點

賴清德在臉書發文說，四十多年前他在金門二八四師步武營擔任衛生排長，雖然當時砲戰已歇，但前線的緊張感仍然存在。當時金門全島部隊仍有輪流夜行軍，晚上押隊時，全身神經都會繃緊。但那不是害怕，而是一種責任感，因為知道在保護的是什麼，是國家、是台澎金馬的國人安全。

他並說，紀念古寧頭戰役勝利、並緬懷那些為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們。七十六年前，來自大江南北、以及在台灣受訓的國軍，抱著捍衛主權、國土寸土不讓的決心，擋下中共的入侵，塑造了數十年的和平。

總統說，不只是金門古寧頭，數十年來台海的和平穩定，包含八二三砲戰、九二海戰、八一四平潭空戰、馬祖雙十空戰、東引海戰等等，長期以來，不分族群、不分先來後到的國軍，堅定信念，在陸海空保衛國土，非常讓人欽佩。

國軍陸海空保衛國土 讓人欽佩

賴強調，政府要做國軍最大的後盾，因為所有職業中，軍人是唯一和國家主權緊緊相連的職業。他重申，國防預算的提升，除了持續改善官士兵的待遇外，也是為了接下來的任務：加速打造「台灣之盾」（T-Dome），這是「重層嚇阻」、逐步削弱來犯之敵的關鍵一環；再來要加強引進、結合高科技及AI技術的、智慧化防禦作戰體系，包含非常大量的無人載具等，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；最後會持續投資國防創新科技，並與先進國家軍工產業合作。

深化本土供應鏈 提升軍工產能

賴清德說，接下來會提出「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，透過政府結合民間投資，打造在地研發、設計、製造的生產體系，深化本土供應鏈，特別是各式無人機、其他各種無人載具，強化軍備韌性、提升軍工產業能量。

總統並說，希望進而成為友盟信賴的安全合作夥伴， 一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

