海纜七法 立院委員會下週排審

民進黨立委沈伯洋表示，「海纜七法」在立法院應能獲得朝野共識，因為海纜遭破壞，牽涉到全民上網需求，若在野黨試圖阻擋，在輿論上恐怕站不住腳。（資料照）

今年發生多起權宜輪違規破壞台灣通訊海纜事件，行政院上月拍板修正「海纜七法」，盼建立一套更完整的海纜及相關基礎設施保護體系，以遏止惡意破壞及違規行為；立法院經濟委員會下週將排案審查。

事關全民上網 綠委盼在野黨支持

對於中國的灰色地帶侵擾，總統賴清德日前接受本報專訪時指出，國安單位已將參與過軍演的中國油輪、貨輪，或是曾經劃破海底電纜的船隻做列案、特別監管，政府也會提出保護海底電纜相關的七部法律。

海纜七法包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」與「船舶法」，行政院版草案重點包括，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，故意犯可處七年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統等規範。

行政院上月拍板通過這套草案，盼年底前完成修正，民進黨立委亦提出近八十個修法版本，經立法院會分別交付交通委員會及經濟委員會審查。據經委會民進黨籍召委陳亭妃規劃，廿九日將排審「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」。

民進黨立委沈伯洋昨受訪指出，根據院版草案，故意割斷海纜的刑責比較高，過失則相對較低，但要如何證明故意與否？這在實務上有困難。

因此，沈伯洋說明，他的草案主要是調整「過失」相關規範，包括擴大涵蓋破壞行為、並強化相關刑責；另針對「船舶法」，增訂中華民國領海以內水域、「兩岸條例」禁止水域等規定。

至於在野黨會否阻擋？沈伯洋觀察，「海纜七法」在立法院應能獲得朝野共識，因為海纜遭破壞，牽涉到全民上網需求，若在野黨試圖阻擋，在輿論上恐怕站不住腳。

