CSIS報告︰中國灰帶漁船 台灣周邊有209艘

中共近年頻頻利用漁船侵犯台灣鄰接區海域，美國智庫CSIS本月公布報告，發現有209艘船會關閉AIS訊號，形同刻意隱藏身分和行蹤。圖為2021年4月中國海上民兵船集結南沙群島牛軛礁海域。（法新社檔案照）

關閉AIS訊號改船名 隱匿行蹤

中共近年頻頻利用漁船進行灰色地帶侵擾，被認為是海上民兵的操作型態，包括藉此侵犯台灣鄰接區海域，以及離島禁限制水域。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）本月公布報告，針對這些數萬艘船隻，報告透過比對整合船舶AIS、共軍軍事演習區域以及全球漁業觀察組織等數據，發現有二〇九艘船，會在關閉AIS訊號、或訊號變弱時，「更改自己的船名」，形同刻意隱藏自身身分和行蹤。

報告指出，中國正以一種系統性方式，將大量偽裝成普通漁船的船隻，做為海上力量的延伸，在台灣周邊執行監視、騷擾及宣示主權等灰色地帶任務。這種戰略能在不開啟軍事衝突的情況下，為未來的軍事選項和長期脅迫鋪路。

請繼續往下閱讀...

針對如何區分進行灰色地帶和商業活動的船隻，該報告透過比對整合船舶AIS數據、共軍軍事演習區域地理資訊及全球漁業觀察組織等數據，並設定標準進行判別。若一艘船超過三成的時間都待在解放軍演習區域，卻只有不到一成時間出現在捕魚熱點區域，這艘船便非常可疑。若一艘船長期在非捕魚區徘徊且無任何動作，同樣會被標記；以及在演習區域內或附近發生AIS訊號異常的船隻。

根據上述標準，報告針對去年航行在台灣周邊的一萬二千艘船隻數據，鎖定三一五艘懸掛中國國旗的漁船，並比對共軍聯合利劍A、B演習，發現有一二八艘至二〇九艘船隻，至少符合上述一項標準；在訊號行為上，則有二〇九艘船，會在關閉AIS訊號、或訊號變弱時，「更改自己的船名」，幾乎表明在刻意隱藏自身身分和行蹤。

報告並指出，經追查其中某特定船隻，發現該船竟在一年內使用高達十一個不同的AIS識別碼，改名甚至超過一千三百次，關閉AIS訊號將近一千次，該船的核心活動區域更與解放軍演習的區域完全重疊，完全未進入漁場。

籲美公布黑名單 數據分享友盟

報告建議，美國應建立一個跨單位的海上異常小組，負責研究、追蹤、發布灰色地帶活動，並公布黑名單、將數據分享給夥伴國家，或美國其他擁有執法權的機關；美國政府也應建立公眾圖像化網站提供查找，並定期進行灰色地帶海上威脅評估，印太司令部也應將此納入常態作戰環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法