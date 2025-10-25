反制中國灰帶襲擾》菲專家：台灣官民應一致行動 避免北京分化

中國持續在南海與台海升高灰色地帶脅迫，菲律賓國防學院研究官羅佩茲建議，台灣可借鏡菲律賓模式，建立跨部會整合的決策與通訊機制，「讓社會與政府在戰略上形成一致行動，避免被中國分化或誤導」。圖為去年三月國際媒體直擊中國海警船包夾圍堵菲律賓海巡艇。（中央社檔案照）

中國持續在南海與台海升高灰色地帶脅迫，菲律賓國防學院研究官羅佩茲建議，台灣可借鏡菲律賓模式，建立跨部會整合的決策與通訊機制，「讓社會與政府在戰略上形成一致行動，避免被中國分化或誤導」。

明確定義中共行為屬性 掌握主動權

華府智庫大西洋理事會「印太安全倡議（IPSI）」近日舉辦台灣如何向菲取經「反制中國灰色地帶策略」研討會。羅佩茲指出，中共運用海警船、民兵船及漁船組合進行持續施壓的行動，並同步操作宣傳與法律戰等跨領域脅迫，目的在模糊戰爭與和平界線、削弱對手社會韌性。她舉例，菲律賓已啟動「全面群島防衛構想」（CADC），將國防戰略由內部安全轉向外部防衛，整合海、陸、空及資通電軍力量，以因應中國在區域內的「非法、脅迫、侵略與欺騙」（ICAD）行動。

請繼續往下閱讀...

她強調，中共灰色行動不限於海上衝突，亦滲透經濟、資訊與政治層面，形成長期消耗與心理戰。這已超出軍事範圍，成為全社會韌性課題，政府與公民須具備共同的情勢認知與行動節奏。她建議，台灣可借鏡菲國模式，建立跨部會整合的決策與通訊機制，「讓社會與政府在戰略上形成一致行動，避免被中國分化或誤導」。

科技、民主與社會研究中心（DSET）海外研究員陳大楨則指出，中共灰色地帶行動的核心，在於「法律與現實之間的模糊性」。他分析，北京利用法律語言包裝軍事與行政作為，藉「準合法」操作改變現狀，並在國際輿論中塑造「雙方主張有爭議」的假象。陳大楨說，台灣若要在灰色地帶競爭中掌握主動權，首要任務是明確定義中共行為屬性。

他指出，灰帶挑釁可分為明顯違法且侵害主權權利，以及「合法但惡劣」等各層次行徑。政府若能清楚界定，便能決定應採取軍事、外交或資訊戰等何種手段回應，以防過度讓步或誤判升高。準確辨識行為屬性，避免被中國的法律戰牽著走。

研討會主持人、印太安全倡議主任加勞斯卡斯總結說，台灣應將法律戰與資訊揭露戰術結合運用，並與區域夥伴建立「即時資訊共享」與「跨部門協作」機制，使中共灰色行動失去模糊空間。他指出，公開透明是戰略資產，可削弱中國敘事主導權，更能強化民主社會防衛心理韌性。

加勞斯卡斯說，透過揭露、協調與團結，才能削弱中共影響力。他強調，這不只是外交手段，更是民主防衛戰略的一環，「當光照進灰色地帶，它就不再灰暗」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法