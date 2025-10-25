為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    學者：我應完善法制與科技 仿菲揭露中國灰帶襲擾

    2025/10/25 05:30 記者方瑋立／台北報導
    黑熊學院首席顧問何澄輝表示，菲律賓「揭露行動」反制中國灰帶襲擾值得借鏡，我政府應建立明確的交戰規則（ROE），並善用監視器與無人載具等科技輔助，主動揭露中國灰色行動的模式與證據。圖為海巡署使用無人機進行岸際監控。（海巡署提供）

    菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉建議台灣可比照菲律賓推動「揭露行動」，主動公開中國灰色地帶侵擾行為反制其脅迫策略。台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝昨表示，菲國的成功經驗值得借鏡，但前提是執法必須合法、果斷且制度化，政府應建立明確的交戰規則（ROE），並善用監視器與無人載具等科技輔助，主動揭露中國灰色行動的模式與證據。

    全程影像佐證 提升執法正當性

    何澄輝指出，菲律賓近年能在南海有效反制中國挑釁，關鍵在於勇於揭露。菲方不僅拍攝並上傳中方船艦行徑，甚至現場社群直播，讓國際社會即時看到中國的非法行為。這種「以透明對抗模糊」的策略，使中國難以操弄輿論，也在國內形成抵抗共識。他強調，灰色襲擾本質上是一種認知戰，揭露行動讓中國的虛假敘事無所遁形。

    他指出，台灣若要採行類似做法，首要應訂定明確「交戰規則」和標準程序。倘若影像涉及違法或執法過當，反而會被中方操作反制；因此政府應強化執法人員法規訓練，確立拍攝、揭露與執法的程序規範。同時應善用新興科技監控取證，例如利用無人載具或船艦監視系統，確保每次行動均有影像佐證，提升執法正當性。

    成功大學法律系副教授陳怡凱則認為，「揭露行動」的關鍵在於國際法層面的澄清。他解釋，中國灰帶行為常以「似合法」的方式破壞國際法秩序，若能在國際舞台上主動揭露與說明，讓外界理解中國行徑違反國際法，即能避免衝突升高，並削弱中國藉灰色策略迫使對手讓步的空間。

    他主張，台灣應正式放棄南海「十一段線」主張，以切斷中國聲稱從中華民國「繼承」的「九段線」依據，我國也應爭取台菲明確聲明「中國軍機越過台海中線」屬違反國際法的行為，和國際友盟形成共識，建立紅線框架，強化台灣的發言權。

    陳怡凱並建議，我國可與菲律賓、日本、韓國合作，仿照北約設立「海上安全聯合通報中心」，共同監控中國民兵船與破壞海底電纜等行為，聯手揭露中國混合戰脅迫。刑法也應修法，將專屬經濟區納入刑事管轄範圍。

