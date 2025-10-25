為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    反制中國灰帶襲擾》海巡編特別預算295億 強化情監偵

    2025/10/25 05:30 記者邱俊福／台北報導
    海巡署為因應中國灰色地帶襲擾，今年已編列「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」特別預算二九五億餘元，擴建艦艇，強化無人載具部署，全面提升岸、海、空立體情監偵能量。（資料照）

    擴建艦艇、強化無人載具部署、導入AI智慧決策

    近年來中國對我國進行各種方式的灰色地帶襲擾，透過海警船闖入我東沙、金門海域挑釁，橡皮艇、泅水偷渡，破壞海底電纜，甚至利用網路散布不實影像宣傳方式，不斷試探我國防衛能量潛在破口，並進行認知作戰，海巡署因應這些挑戰，今年已編列「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」特別預算二九五億餘元，將從擴建艦艇，強化無人載具部署、情監偵系統建置、完善建置紅外線熱顯像儀系統，導入AI智慧決策強化指管效益等著手，強化岸、海、空立體情監偵能量，目前該條例通過，預算尚於立法院審議中。

    特別條例通過 預算尚於立院審議中

    海巡署表示，自今年一月起迄今，中國在東沙海域的騷擾，分別以海警船編隊與漁船越界進行侵擾，統計海警船計有九艘卅航次，並經常以關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，我方則採海巡雙艦併行，全程監控驅離；另在東沙水域計也驅離中國越界漁船一五九艘、扣留小舟十二艘。

    中國公務船對金門水域更是頻繁的常態化侵擾，統計海警船假借「執法巡查」名義，平均每月四點四航次、每次歷時二小時；另中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，平均每月十一點七航次航經限制水域、十五點四艘次航經禁止水域，海巡皆以派艦全程併航方式驅離。

    偷渡方面，中國去年開始，採橡皮艇、泅水方式偷渡闖關，企圖測試海防，因目標小，加上慢速航行或漂流，雷達無法偵測，往往有漏網之魚，引發國內關注。

    至於中國權宜輪發生拖斷我海底電纜問題，行政院正推動「海纜七法」修正，採海巡跨部會合作方式。海巡署表示，此修法有二大目標，包括確保AIS正常運作，發送正確資訊、正確船名、國際識別編號及完整記載航海日誌等，以及對於恣意滯留、錨泊船舶納入管理、驅而復返非屬無害通過者，禁止入港，並增訂罰則、得以沒入船舶。

    此外，在去年「〇二一四金門事件」發生後，海巡署已全面籌補執勤人員應勤裝備，並檢討相關執法作業程序，包括巡防艦船艇已全面裝設固定式舷外監視錄影設備，以及籌購微型攝影機配發所屬基層單位勤務使用，確保基層勤務與蒐證需求，另外也修正「艦船艇人力規劃及裝備攜行基準要點」，將微型攝錄影機（密錄器）納入各式巡防艦船艇攜行基準，並調整偵蒐器材攜行數量，以完備執法程序。

