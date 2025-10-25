國民黨台南市長初選開打 陳以信對謝龍介

謝龍介（資料照）

在國民黨主席選舉當天請辭國民黨海外部主任的前立委陳以信，昨宣布將爭取國民黨提名，參選二〇二六年台南市長。陳以信表示，他知道國民黨立委謝龍介已有參選規劃，但「我們可以來初選」，讓市民來決定誰是國民黨最合適的人選，誰又是藍綠人選中最適合擔任台南市長的人。謝龍介則發聲明回應，強調他一切尊重黨的機制，黨內頭角崢嶸，總是好事。他有信心贏得初選，明年台南政黨輪替。

對於陳以信投入戰局，爭取國民黨台南市長提名，南市國民黨新生代議員蔡宗豪表示，黨內愈多人出來參選愈好，他樂觀其成。但南市議會國民黨團書記長林燕祝則說，陳以信當初立委選後未持續在地方經營，而謝龍介已經營多時，市長選舉團結很重要，國民黨如果內鬨，甚至被分化，相信大家不樂見，她希望陳三思。

陳以信則說，他相信黨內初選可以是場君子之爭，不僅可豐富國民黨的市政論述，還可讓更多台南市民看到國民黨有不同人才，且相信國民黨已為重新在台南執政做好準備。

陳以信並強調，「光復台南」是國民黨努力廿餘年仍未完成的目標。「我有責任心，我有使命感，我願全心全力，投入這場光復台南的聖戰」。

身兼國民黨台南市黨部主委的謝龍介表示，作為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，台南市政黨輪替、二〇二八年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。

謝龍介並指出，做為國民黨台南市黨部主委，他樂見像陳以信這樣學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的人才，挺身而出，服務故鄉。而作為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，他更期待能與同志打一場高水準、高格調的黨內初選，特別是對手民進黨初選不公的負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以做為對照組，供台南市民公評。

