鄭麗文著眼兩岸 張榮恭、蕭旭岑任副主席

國民黨主席當選人鄭麗文（左），任命馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）為副主席。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室昨公布第二波未來中央黨部人事安排，再增兩位副主席，分別由前國民黨大陸工作會主任、副祕書長張榮恭及馬英九基金會執行長蕭旭岑擔任，前國民黨組發會主委、智庫執行長李哲華出任副秘書長兼組發會主委，文傳會主委則由國民黨立委吳宗憲接任。

鄭麗文辦公室此前已發佈第一波黨部人事，包括副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連。

請繼續往下閱讀...

李乾龍綜管黨務 季麟連維繫軍系

黨內人士分析，鄭麗文發布的四位副主席，未來分工相當明確，過去擔任過前主席江啟臣時代秘書長的李乾龍，回鍋再任秘書長，主要看重李過去的黨務經驗，再賦予其副主席的榮譽頭銜，有助於綜管各項黨務工作；出身於黃復興系統的季麟連，可以幫忙黨中央維繫軍系黨員支持。

至於張榮恭與蕭旭岑，前者是過去前主席連戰時期的兩岸政策幕僚，後者為馬政府時期涉入兩岸溝通事務的重要官員，加上前總統馬英九卸任後，蕭旭岑與對岸往來關係密切，未來國民黨往返兩岸溝通的重要工作，可望由現任副主席夏立言改為蕭旭岑負責第一線溝通，而張榮恭未來勢必會在兩岸政策論述上扮演重要諮詢對象。

國民黨主席朱立倫日前對外宣布，為建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部及各縣市地方黨部主委，總計二一一位專職、非專職人員將統一在本月底提出總辭，為了妥善辦理黨權交接工作，「鄭中央」交接小組人員二十七日下午將由李乾龍率隊，前往中央黨部與現任「朱中央」黨務團隊進行黨務交接工作。

據了解，交接當天「朱中央」將由現任秘書長黃健庭與朱立倫核心幕僚、副秘書長江俊霆等人出面對接工作，「鄭中央」交接人員代表除李乾龍外，還有前副秘書長張雅屏等人參與協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法