    首頁 > 政治

    中國設台灣光復日 陸委會：和中共毫無關係

    2025/10/25 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    中國設立「台灣光復紀念日」，陸委會表示，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係。（資料照）

    中國設立「台灣光復紀念日」，陸委會表示，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係。（資料照）

    台灣光復節八十週年前夕，中國十四屆全國人大常委會第十八次會議昨表決通過將十月廿五日設立為「台灣光復紀念日」，要透過多種形式舉行紀念活動。對此，陸委會表示，中方藉此企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係。

    人大常委會法制工作委員會主任沈春耀稱，「設立台灣光復紀念日，在國家層面舉行紀念活動，有利於體現台灣是中國不可分割一部分這一無可辯駁的歷史事實」。

    虛偽歷史敘事 矮化台灣不能接受

    陸委會說，台灣光復節是為紀念一九四五年十月廿五日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，其時中國共產黨根本尚未建政，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係。

    陸委會表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。中共近期藉辦理三個「八十週年」相關活動，傳散台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，再設立所謂「台灣光復紀念日」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

