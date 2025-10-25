為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美學者投書「時代」稱賴魯莽 外交部︰總統強調和平是唯一選項

    2025/10/25 05:30 記者方瑋立、蘇永耀／台北報導
    外交部表示，賴清德總統多次強調「和平是唯一選項」，中國持續對台文攻武嚇，才是真正破壞台海和平穩定的根源。（記者張聰秋攝）

    美國「時代」雜誌近日刊出三篇與台灣有關文章，其中一篇投書以「魯莽的領袖（Reckless Leader）」稱呼我國總統賴清德，並稱台灣已成「全球最危險的引爆點」；外交部昨對此表示，賴總統多次強調「和平是唯一選項」，中國持續以軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰手段對台文攻武嚇，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

    華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）廿三日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」，指稱相較於中東及俄烏，台灣才是全球最可能引爆大國衝突的引爆點。他並聲稱，台海情勢近來更加不穩，部分原因在於賴清德採取較前任更為明確的國家定位論述，並強調台灣主權，導致兩岸關係緊張升高。他主張華府保持克制，將戰略重心放回日、韓、澳、菲等條約盟邦合作。

    外交部對此表示，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策；台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

    外交部指出，賴總統已多次強調「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

    金萊爾盛讚九二共識 肯定一國兩制適用台灣

    涉外人士提醒，這是投書，不代表「時代」立場；且金萊爾過去公開發表的言論，盛讚前總統馬英九堅守「九二共識」，認為國軍會在陣前倒戈解放軍，肯定香港一國兩制可適用於台灣，還認為美國應致力改善與中俄關係。顯然偏離國際主流意見。

