四中全會顯示 習近平權力穩固╱學者︰30日川習會 關注川普談台灣

中共廿屆四中全會前天閉幕，台大政治系副教授陳世民昨表示，可看出中共總書記習近平的權力依舊穩固，雖然會議公報在涉台部分是老調重談、沒有新意，但「川習會」即將在三十日舉行，美國總統川普已公開表示將討論台灣問題，這將是美中台關係觀察重點，對台灣相當關鍵。

成大政治系教授洪敬富分析，中共四中全會有兩個主軸，一是處理軍中貪腐，確認開除中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名上將黨籍，另一是通過所謂「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」的「十五五」規劃。

中共2027建軍百年目標 劍指台灣

洪敬富認為，美中關係尚未緩解，關稅貿易談判也尚未達協議，習近平透過「十五五」規劃建議，實踐他近年談到的新質生產力、高質量發展，發展國家策略產業，建立自主的軍工體系，未來也會拉攏台商與台灣親中人士，共同協助實現偉大復興的中國夢。

陳世民也指出，中共四中全會的會議公報涉台部分僅有「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，不過，該公報提及，解放軍二〇二七年建軍百年目標應如期實現，還要推動軍力現代化，這被外界認為是解決台灣問題的時間點。

陳世民表示，從四中全會，也可以看出習近平權力穩固，不僅沒有接班人選，且會議通過「十五五」規劃建議，「十五五」是從二〇二六年到二〇三〇年推動，代表習近平將在二〇二七年接續第四任期。而火箭軍出身的張升民，從中央軍委紀委書記晉升為中共中央軍委副主席，顯示習近平繼續執行在解放軍中的紀律與反腐。

陳世民指出，川普已公開表示，「川習會」將談及台灣問題，事實上，川普上任九個多月，至今尚未對「一中政策」說出口，「川習會」是否依照北京期盼，說出「反對台獨」、「支持兩岸和平統一」是觀察焦點，一般也預料在「川習會」後，川普的對台政策才會比較清晰。

