朝野提國安修法 嚇阻洩密境外勢力

綠委提案修國安法 增訂涉案者停職規範

中共滲透竊密案層出不窮，民進黨立委莊瑞雄等人擬具「國家安全法修正草案」，針對現職軍公教及公營機關（構）人員增訂停職規範，避免涉案者持續接觸機敏資訊、洩密或干預調查；國民黨立委吳宗憲等人則提案修正「國家機密保護法」，加重洩漏或刺探國家機密予中港澳、境外敵對勢力或其派遣者的處罰。

吳思瑤籲國安超越黨派 憂心鄭麗文親中色彩

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，國安本應超越黨派，期待有更多跨黨派有志之士，一起推動國安法案。吳話鋒一轉也說，國民黨新任黨主席鄭麗文的親中色彩令人擔憂，而民進黨的國安法案已被阻擋高達六四七次，未來是否繼續被延宕，值得觀察。

關於修法內容，莊瑞雄說，現行法雖已對相關危害國家行為設有處罰規定，對於尚未發生實質侵害、但已有具體徵候顯示可能危及國家安全的情形，仍欠缺授權機關即時採取預防性處置的法律依據。

藍委提案依據洩密對象 訂定不同處罰

草案條文增訂，針對掌握敏感情報或涉有重要機密業務的現職軍公教人員及公營機關（構）人員，倘有相當理由足認其違反規定，或協助他人為之，而有危害國家安全之虞時，服務機關應報經上級機關核准後予以停職，並同步啟動行政調查程序；遇有急迫情形，亦得先行停職，並於三日內補報上級機關核准，以確保國安防護作為即時性與合法性。

此外，吳宗憲提案修改國家機密保護法，根據洩漏、交付對象是否屬大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，分別訂定不同程度的處罰，以有效嚴懲並嚇阻洩漏國家機密。吳宗憲表示，他主張法律需清楚定義「境外勢力」、「介入行為」，避免將正常交流、政治表述一網打盡。他說，法律畫不清，人民就被劃傷。我們要的是可預期的執法，而不是政爭的利刃。

吳提案修法重點，旨在加重洩密予大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣者的處罰。洩漏或交付國家機密，從三年以上十年以下有期徒刑，提高至五年以上十二年以下有期徒刑；若是過失犯，從二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣廿萬元以下罰金，提高至三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。

