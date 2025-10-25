中方海上灰色地帶襲擾 菲建議台灣 揭露行動反制中國

反制中國灰色地帶策略，菲國海岸防衛隊准將發言人塔瑞耶拉建議，可比照菲國推動「揭露行動」，主動公開中方的非法、脅迫與欺騙行為，使其失去模糊空間。（路透資料照）

華府智庫大西洋理事會廿三日舉辦「反制中國灰色地帶策略」研討會，聚焦台灣如何向菲律賓取經；菲國海岸防衛隊（PCG）准將發言人塔瑞耶拉會中建議，可比照菲國推動「揭露行動（transparency initiative）」，主動公開中方的非法、脅迫與欺騙行為，使其失去模糊空間，並藉由揭露凝聚國內共識同時爭取國際輿論支持，削弱中國在宣傳與法律戰的攻勢。

塔瑞耶拉說，前總統杜特蒂執政期間對中國違法行為幾乎噤聲，導致社會對西菲律賓海（即南海）情勢認知不足。小馬可仕上任後，明確表達「不讓出一寸國土」的政策立場，自二〇二三年二月起主動揭露中國海警使用軍用雷射照射菲國船艦等事件，以真實資訊喚起人民的愛國心。

他說，菲國民調顯示，高達九十四％民眾支持政府揭露中方行徑，足證揭露已成功凝聚社會共識，也讓更多國家願意「指名道姓」譴責北京。他強調，過去中國就像「佛地魔」，沒人敢說出它的名字。

塔瑞耶拉指出，揭露政策帶來三項成果，一是喚醒國內愛國意識；二是讓國際社會了解中國破壞以規則為基礎的秩序、違反「聯合國海洋法公約」；三是使外界明白「不存在灰色地帶」，中方行為全是「非法、脅迫、侵略」。

塔瑞耶拉強調，中共對菲國與台灣的挑釁模式相似。他建議，台灣應以冷靜與紀律應對挑釁，關鍵在於掌握節奏，如面對中共軍機騷擾時，不必每次都派戰機升空，以免落入「消耗戰」陷阱。

