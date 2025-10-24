為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中市長選舉 何欣純扛綠旗 藍看好江啟臣

    2025/10/24 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    民進黨中執會已通過由立委何欣純選台中市長，總統賴清德與何欣純友好，多次到台中市來參加活動，拉抬何欣純聲勢，而國民黨雖未確定人選，但外界預料將由立法院副院長江啟臣參選，而江啟臣除有立法院長韓國瑜力挺、市長盧秀燕也多次在活動中拉抬，至於也傳出有意參選市長的國民黨立委楊瓊瓔，則是鴨子划水爭取出線，雖距離大選還有一年，但已可看到兩政黨暗中較勁，不過三人也都面臨市區知名度不足的問題。

    楊瓊瓔 鴨子划水爭取出線

    何欣純深耕屯區，但在市區的知名度並不高，總統賴清德便多次南下台中市參加活動，拉抬她的聲勢，甚至二十一日台中國際會展中心試營運，賴清德在致詞時，還脫稿說出「現場有很多中市長參選人，何欣純、江啟臣、楊瓊瓔等，不管誰當選要承諾會展中心二期繼續完工」，就被外界解讀是順勢為何欣純造勢。

    何 深耕屯區 賴清德力挺

    何欣純為產業界發言，認真解決市民的問題，很受支持，參選身分已確定，可名正言順全力衝刺，除賴總統的加持，中市民進黨議員為其後盾強打盧秀燕，彰顯國民黨執政不力。

    而江啟臣被視為最有可能代表國民黨參選中市長的人選，曾任新聞局長，在擔任國民黨黨主席後，知名度增加，韓國瑜邀請他擔任副院長，展現其國際外交的長才，兩人關係良好，若江要選韓國瑜自是力挺；而盧秀燕也在多次活動拉抬江啟臣的聲勢，前天的購物節，江啟臣致詞時，就用流利英語與現場多位使節互動，也跟盧秀燕一起跟小朋友互動。

    江 紅派少主 盧秀燕拉抬

    同時，江啟臣被視紅派少主，國民黨在大罷免時感受到團結的重要，紅黑兩派大老們就表示，「現在台中市沒有紅黑兩派，只有國民黨」，也表示江啟臣會受到黑紅派的支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播