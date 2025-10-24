台中市長選舉 何欣純扛綠旗 藍看好江啟臣

民進黨中執會已通過由立委何欣純選台中市長，總統賴清德與何欣純友好，多次到台中市來參加活動，拉抬何欣純聲勢，而國民黨雖未確定人選，但外界預料將由立法院副院長江啟臣參選，而江啟臣除有立法院長韓國瑜力挺、市長盧秀燕也多次在活動中拉抬，至於也傳出有意參選市長的國民黨立委楊瓊瓔，則是鴨子划水爭取出線，雖距離大選還有一年，但已可看到兩政黨暗中較勁，不過三人也都面臨市區知名度不足的問題。

楊瓊瓔 鴨子划水爭取出線

何欣純深耕屯區，但在市區的知名度並不高，總統賴清德便多次南下台中市參加活動，拉抬她的聲勢，甚至二十一日台中國際會展中心試營運，賴清德在致詞時，還脫稿說出「現場有很多中市長參選人，何欣純、江啟臣、楊瓊瓔等，不管誰當選要承諾會展中心二期繼續完工」，就被外界解讀是順勢為何欣純造勢。

請繼續往下閱讀...

何 深耕屯區 賴清德力挺

何欣純為產業界發言，認真解決市民的問題，很受支持，參選身分已確定，可名正言順全力衝刺，除賴總統的加持，中市民進黨議員為其後盾強打盧秀燕，彰顯國民黨執政不力。

而江啟臣被視為最有可能代表國民黨參選中市長的人選，曾任新聞局長，在擔任國民黨黨主席後，知名度增加，韓國瑜邀請他擔任副院長，展現其國際外交的長才，兩人關係良好，若江要選韓國瑜自是力挺；而盧秀燕也在多次活動拉抬江啟臣的聲勢，前天的購物節，江啟臣致詞時，就用流利英語與現場多位使節互動，也跟盧秀燕一起跟小朋友互動。

江 紅派少主 盧秀燕拉抬

同時，江啟臣被視紅派少主，國民黨在大罷免時感受到團結的重要，紅黑兩派大老們就表示，「現在台中市沒有紅黑兩派，只有國民黨」，也表示江啟臣會受到黑紅派的支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法