鄭麗文曾稱共軍侵擾為「保護台灣」顧立雄：中共威脅是不爭事實

國防部長顧立雄昨在立法院國防委員會受訪強調，中共軍機每日灰帶襲擾、擴大軍事威脅，這部分是「不爭的事實」。（記者方賓照攝）

國民黨主席當選人鄭麗文曾在政論節目聲稱，中共解放軍圍台是保護台灣，「台灣就是中國的一部分」，國防部長顧立雄昨在立法院國防委員會受訪強調，基於行政中立不對政治人物言行表達看法，但就國防部立場，中共軍機每日灰帶襲擾、擴大軍事威脅，這部分是「不爭的事實」。

綠委觀察鄭是否修正論述

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱受訪指出，鄭麗文就任國民黨主席後，其主張會否與過去有所切割，是一個值得觀察的重點；鄭未來在黨主席任內會否修正及調整，民進黨團正密切觀察，共機繞台宣示主權的說法，絕不可能被國人接受。

中國媒體《海峽導報》今年曾轉傳一段影片，鄭麗文在節目中談到，解放軍當然有能力（封鎖），完全合乎國際法，台灣就是中國一部分，國際法和聯合國都是這樣認定，派治安單位去保護台灣、維持台灣治安，讓不當想要介入台灣的所有外國勢力、船隻不得靠近台灣，並質疑「美軍要怎麼樣？他能怎麼樣？」

鍾佳濱提及，鄭擔任立委期間，曾以非常極度依附在中共的言論，來質詢時任行政院長蘇貞昌，蘇當場答覆，「大家不會擔心我本身的愛國情操、捍衛國家決心」。鍾強調，共機繞台是在宣示主權等說法，絕對不可能為國人所接受。

