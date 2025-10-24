火箭軍出身 張升民增補為中共軍委副主席

中共四中全會昨在北京閉幕，審議通過「十五五」規劃，增補火箭軍出身的張升民為中共中央軍事委員會副主席。（圖擷取自解放軍報）

中共四中全會昨日在北京閉幕，審議通過「十五五」規劃，增補火箭軍出身的張升民為中共中央軍事委員會副主席；會議公報並提及，「十五五」時期經濟社會發展必須遵循堅持「黨的全面領導」、堅持「統籌發展」和「安全」等原則。涉台部分則提到，推進「祖國統一大業」。

接替被「雙開」何衛東

四中全會由中共中央政治局主持，聽取和討論中共總書記習近平的工作報告，並審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。

請繼續往下閱讀...

根據四中全會會議公報，決定增補張升民為中共中央軍委會副主席；遞補中央委員會候補委員于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅為中央委員會委員。

六十七歲的張升民曾長期服役於原第二炮兵部隊（火箭軍前身），擔任過第二炮兵指揮學院政委、第二炮兵政治部主任等職，二〇一五年出任新成立的中央軍委訓練管理部首任政委，二〇一六年任中央軍委後勤保障部政委。並於四中全會接替被「雙開」開除黨籍、軍籍的前軍委副主席何衛東。

另外，四中全會審議通過中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，並通過中共中央軍委會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前做出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。

會議公報提到，全會號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，全面推進強國建設、民族復興偉業新局面。

在涉台部分，要堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設，充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性主動性創造性。促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一大業」，推動構建人類命運共同體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法