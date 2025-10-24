新聞幕後》習近平用張升民

中共四中全會昨日閉幕，在打掉九隻老虎後，習近平（左圖）拔擢張升民（右圖）增補為中共中央軍委副主席，這項人事安排說明：習近平對於解放軍的掌握依舊以「打虎」為優先課題，軍事能力已是其次。（歐新社、解放軍報）

記者鄒景雯／特稿

中共四中全會昨日閉幕，在打掉九隻老虎後，習近平拔擢張升民增補為中共中央軍委副主席，這項人事安排說明：習近平對於解放軍的掌握依舊以「打虎」為優先課題，軍事能力已是其次。

習近平與張升民的淵源，起於二〇一〇年的解放軍賑災。當時青海藏族自治區發生七．一規模強震，張升民率領二炮部隊最先抵達災區馳援，後來獲頒嘉獎，當時的軍委副主席即是習近平。

後來，張升民轉向政治思想工作，他離任二炮部隊政委前，還為該部隊制定了「落實《講政治、顧大局、守紀律》要求二十二條行為規範」，要求全體幹部在思想上要「對齊中央軍委核心領導」。

張升民的「特色」不只如此，二〇二二年，張升民是中共中央軍委擴大會議的主要工作報告者，張又俠出席會議。之後，張升民在同年與次年的解放軍和武警部隊代表團分組審議工作報告，強調「兩個確立」習近平的黨核心地位，習近平作為中國特色社會主義思想的指導地位。這些表現，實在是「又紅又專」，民主國家的我們看來，若不是蠢笨透頂，就是拍馬屁的功力到了極點。

如此習近平的愛將，如果用簡單幾個字描述張升民，熟悉解放軍人物者是這麼形容：重視思想工作的反腐大將，熟悉軍員訓練與後勤管理，但缺乏作戰經驗。

按照前述定性，張升民盡管做為火箭軍上將，卻是忠誠高於專業的評價。那麼他有什麼能耐可以在此時取得習近平的不次拔擢？恐怕也是出於不得不然。

習近平在四中全會前夕發布的大規模整肅，情狀非常慘烈，已經讓解放軍中出現了整代高階將領的斷代空窗，此時解放軍系統已經完全無足夠輩份人員充任軍委第一副主席，最後只剩六十七歲的張升民，這是沒有選擇下的選擇。

其次，由於輩分關係，張升民的後續分工以「反腐」、監管晚輩為主，因為擔任軍紀委書記關係，其手上握有所有軍中晚輩的私生活、家產等等細節。所以其很大的功能即是替習威懾這些年輕輩，確保對習的毫無二心。也因此張升民當上副主席後，還會主管政治工作部主任。習近平此舉，也有讓軍委政治工作部主任與軍紀委書記平起平坐的用意。

