為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸委會：非常注意中共要求國民黨新主席共同推進統一

    2025/10/24 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中共四中全會昨日在北京閉幕，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。（美聯社）

    中共四中全會昨日在北京閉幕，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。（美聯社）

    梁文傑提醒朝野各政黨 北京已在催促挺統「要有具體作為」

    中共四中全會昨日在北京閉幕，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。關於十五五規劃及中國國台辦提及，推進「祖國統一大業」，陸委會發言人梁文傑強調，重點不是九二共識或反對台獨，而是要求國民黨新任主席要共同推進統一大業，我們非常注意這一點。

    梁文傑特別強調，要提醒朝野各政黨一點，對中共來說，現在問題已不是要你喊九二共識，或喊反對台獨，而是在推進統一上面，你要有具體作為。

    中共四中全會閉幕 通過「十五五」規劃

    四中全會會議公報提到，促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一大業」，推動構建人類命運共同體。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮日前聲稱，十五五規劃的建議，對未來五年發展做出頂層設計和戰略擘畫，必將指引我們向全面建成社會主義現代化強國勝利邁進。將深入學習領會貫徹黨的二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，做好新時代對台工作，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進「祖國統一大業」。

    對於中共「十五五」規劃及宣稱推進「祖國統一大業」，梁文傑表示，中共四中全會主要有兩件事，第一個是人事安排，譬如處理中共政治局委員、中央軍委的增補問題。另一個是通過第十五個五年規劃。按照慣例，會議公報昨天傍晚對外公布，但全文要過幾天才會發布，具體規劃的綱要，涉及具體政策的話，可能要到明年三月中方才會進一步說明。

    梁文傑強調，關於推進祖國統一大業，前幾天在習近平發給國民黨新任主席鄭麗文的賀電裡，我們已經特別指出，這裡面所講的重點不是九二共識或是反對台獨，而是要求國民黨新任主席要共同推進統一大業，這是我們非常注意的一點。

    國台辦開設臉書 國人私訊檢舉將觸法

    此外，中國國台辦本周三正式開設「國務院台辦發言人」臉書粉絲專頁，吸引大量台灣民眾留言或嗆聲。梁文傑昨也嚴正警告，因為臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共的懸賞通告提供資料或檢舉，將面臨七年以上有期徒刑，千萬不要為了一點私利就配合對岸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播